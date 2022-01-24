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23 минуты назад

Китай высказался о просьбе к Путину не воевать с Украиной

В МИД Китая назвали ложью публикации о касающейся Украины просьбе, с которой глава КНР Си Цзиньпин якобы обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай высказался о просьбе к Путину не воевать с Украиной
Фото: ТАССТАСС

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине, что Си Цзиньпин якобы попросил Россию не вступать с Украиной в военный конфликт во время Олимпиады (пройдет в Китае с 4 по 20 февраля).

Bloomberg отмечало, что якобы именно из-за этого МИД Китая 14 января напомнил странам о резолюции ООН об олимпийском перемирии, которое начинает действовать за семь дней до начала Олимпиады и завершается через семь дней после Паралимпийских игр. В 2022 году это период с 28 января по 20 марта.

Военные эксперты заявляли агентству, что к моменту окончания перемирия на Украине начнется оттепель и образуется «непроходимая грязь», это помешало бы боевым действиям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал Bloomberg «уже не фейком, а информационной спецоперацией американских служб».

В МИД Китая информацию из статьи назвали «абсолютной ложью». Дипломаты заявили, что цель таких материалов - не только провокация, но и «подрыв Олимпийских игр».

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