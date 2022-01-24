Раскрыт неожиданный способ попадания омикрона в организм

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, поскольку одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

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"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели дельтой в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно омикрон", - рассказал он.

Исаев также добавил, при попадании вируса в организм через глаза за развитием конъюктивита следуют головные боли и насморк. Однако, по словам эксперта, на сегодняшний день в целом пока мало информации о том, какая именно симптоматика характерна для дельты и омикрона.