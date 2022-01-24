Раскрыт неожиданный способ попадания омикрона в организм

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, поскольку одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, сообщает ТАСС.
"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели дельтой в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно омикрон", - рассказал он.
Исаев также добавил, при попадании вируса в организм через глаза за развитием конъюктивита следуют головные боли и насморк. Однако, по словам эксперта, на сегодняшний день в целом пока мало информации о том, какая именно симптоматика характерна для дельты и омикрона.
Напомним, штамм коронавируса В.1.1.529, обозначенный греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. Согласно последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, при этом доля омикрона и других штаммов - 48,1%. Сообщается также, что на сегодня омикрон зафиксирован в 64 регионах страны.