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14 минут назад

Раскрыт неожиданный способ попадания омикрона в организм

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, поскольку одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

Раскрыт неожиданный способ попадания омикрона в организм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели дельтой в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно омикрон", - рассказал он.

Исаев также добавил, при попадании вируса в организм через глаза за развитием конъюктивита следуют головные боли и насморк. Однако, по словам эксперта, на сегодняшний день в целом пока мало информации о том, какая именно симптоматика характерна для дельты и омикрона.

Инфекционист рассказал, как определить у себя омикрон

Напомним, штамм коронавируса В.1.1.529, обозначенный греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. Согласно последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, при этом доля омикрона и других штаммов - 48,1%. Сообщается также, что на сегодня омикрон зафиксирован в 64 регионах страны.

Общество,Андрей Исаев,ИТАР-ТАСС,
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