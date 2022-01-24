Джонсон пообещал России «новую Чечню»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эскалация украинского конфликта стала бы для России «катастрофой», и сравнил возможное обострение в регионе с «новой Чечней». Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, разведданные, касающиеся возможного вторжения на Украину, «мрачны», но речи о чем-то «неизбежном» нет и «здравый смысл может возобладать».

«Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг», - заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что Британия и ее союзники должны «донести сообщение, что вторжение на Украину окажется болезненным, насильственным и кровавым делом».

«Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня», - сказал Джонсон.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.