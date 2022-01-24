«Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила 8 лет в гражданском и 2 года назад ушла к Бережному. Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. Кристина (имя изменено – Прим. ред.) скучала по отчиму, который был у матери до Бережного», - рассказала она.