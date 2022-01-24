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32 минуты назад

«Мама много пила»: знакомая об убившей семью под Омском девочке

Знакомая 14-летней девочки из Омской области, убившей вместе со своим 17-летним парнем собственных маму, отчима Романа Бережного и сестру, рассказала о взаимоотношениях в семье подростка. По ее словам, нового отчима девочка восприняла «сразу в штыки» и говорила, что он часто ругался с матерью, сообщает «Газета.ру».

«Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила 8 лет в гражданском и 2 года назад ушла к Бережному. Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. Кристина (имя изменено – Прим. ред.) скучала по отчиму, который был у матери до Бережного», - рассказала она.

Женщина также отметила, что бывший сожитель матери семьи часто забирал всех детей на выходные. Знакомая добавила, что подозреваемся хотела вернуться к прошлому отчиму, которого воспринимала как отца.

«Летом на лавочке, в гостях у неродной бабушки, она говорила, как хотела бы вернуться и жить с «папой», что если бы мама попросила прощения, он бы их принял назад, а то нынешний отчим с мамой уже достали руганью, и он заставлял заниматься ее большим хозяйством, чего она не любила. Обида на маму была, что ушла от предыдущего», — добавила собеседница издания.

По мнению знакомой семьи, рассказ девочки о том, что отчим приставал к ней, не является правдивым. Женщина подчеркнула, что родители действительно были против отношений Кристины с 17-летним парнем, а потому «припугнули» подростков тем, что посадят его «за совращение малолетних». Кроме того, она уточнила, что Кристина по-разному относилась к младшим детям в семье: младшего брата любила, а к сестре ревновала.

«За сестрой она ухаживала, приходилось на правах старшей, но ревновала, говорила, что ее больше любят, плюс переходный возраст, плюс первая любовь, что-то с головушкой случилось на этой всей почве. Мама ее раньше много пила, могла уехать в эту Юрьевку к подруге, к бывшей жене Бережного, и пить там дня 3-4, а отчим с детьми дома сидел. А раз брата не убила, значит любила, я думаю», — подытожила женщина.

Напомним, ранее два подростка, задержанных по подозрению в убийстве семьи с ребенком в селе Юрьевка Омской области, признали свою вину. Как выяснило следствие, 14-летняя школьница Кристина подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против отношений подростков.

Происшествия,Видео,Газета.Ru,
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