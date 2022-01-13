Пока вы не уснули: переход за красные линии Путина и обвал российского рынка

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В НАТО проигнорировали красные линии Путина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия получила «предельно конкретный» отказ на требования о нерасширении НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель подчеркнул, что в ЕС поддерживают такой подход.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может стать красной линией для России. Он отмечал, что это создает угрозы для РФ и Москва будет вынуждена создать нечто подобное в ответ.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Заявление МИД обвалило российский рынок

Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова обвалило российский фондовый рынок, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Лидерами падения стали акции «Сургутнефтегаза» (минус 4,97 процента), «Норникеля» (минус 4,9 процента), а также депозитарные расписки ретейлера FixPrice (минус 4,2 процента).

Рост показали акции «Русала» (плюс 0,8 процента), Магнитогорского металлургического комбината (плюс 0,5 процента) и депозитарные расписки на бумаги HeadHunter (плюс 0,3 процента).

Дочь Назарбаева прервала молчание

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Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выразила соболезнования всем жертвам погромов в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку ее отца. Обращение к жителям республики Алия Назарбаева разместила в своем аккаунте в Facebook.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В Польше раскрыли «дьявольский план» США

Обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех считает, что США и НАТО намереваются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы устроить эскалацию конфликта на востоке Украины и втянуть Москву в войну с Киевом. Журналист задаётся вопросом, имеют ли вообще смысл встречи представителей РФ и Запада при таком раскладе, говорится в статье, опубликованной на сайте газеты.

Полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчётливо стремятся к эскалации конфликта <...>. Им нужна война на Украине, и в неё они стараются втянуть Россию, — пишет автор материала.

Скандал на ЧЕ: кто подставил российскую фигуристку

Внезапная смена музыки к короткой программе заставила Аню поволноваться. Ученица Этери Тутберидзе срывает прыжки и теряет шансы на золото.

Для Анны Щербаковой поездка на чемпионат Европы изначально была непростым испытанием. Действующей чемпионке мира необходимо продемонстрировать качественное катание и раз и навсегда прекратить критические разговоры о своём месте в олимпийской сборной.

Вот только доказать, что она достойна поездки в Пекин, будет крайне тяжело. Тренировка фигуристки едва не сорвалась из-за ошибки федерации, приславшей в Таллин не то музыкальное сопровождение. Теперь Аня нервничает и срывает прыжки.

Военные РФ вмешались в бой армий Армении и Азербайджана

Российские миротворцы остановили бой между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Об этом сообщает сетевое СМИ «Русская весна», в распоряжении которого оказались кадры кровопролитного сражения. На опубликованной записи видно, что над позициями ВС Армении летит беспилотник, по которому солдаты ведут огонь.

«11 января 2022 г. в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области после обеда началось интенсивное столкновение между силами армянской и азербайджанской армий», – уточняет источник.

Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России примерно на 20 процентов выше, чем в СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Кудрин рассказал, что к 2003-2004 годам России удалось вернуться к уровню жизни, который был в 90-м году перед распадом СССР.

«В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20 процентов уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», - подчеркнул он.

На юбилей Ренаты Литвиновой нагрянула полиция

Жители домов в районе мишленовского ресторана Grace Bistro на Патриарших прудах вызвали полицию, так как им не понравился шум на дне рождения режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, пишет Super.ru.

В Grace Bistro Литвинова отмечала 55-летие в компании друзей и близких. На торжестве присутствовали певица Земфира, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья, дизайнер Гоша Рубчинский, создатель магазина «КМ20» Ольга Карпуть и другие.

Пианист Кирилл Рихтер играл для гостей на рояле, Земфира и знаменитая оперная певица Хибла Герзмава пели. Эрнст, произнося тост, пожелав Литвиновой «умереть через сорок пять лет на сведении звука очередной картины».

Россиян призвали перевести на удаленку «уже сейчас»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал распустить сотрудников организаций на удаленку прямо сейчас. В беседе с РИА Новости он заявил, что о такой необходимости говорит то, с какой скоростью распространяется новый штамм коронавируса «омикрон».

«Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — заявил Онищенко.