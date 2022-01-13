Обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех считает, что США и НАТО намереваются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы устроить эскалацию конфликта на востоке Украины и втянуть Москву в войну с Киевом. Журналист задаётся вопросом, имеют ли вообще смысл встречи представителей РФ и Запада при таком раскладе, говорится в статье, опубликованной на сайте газеты.

Полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчётливо стремятся к эскалации конфликта <...>. Им нужна война на Украине, и в неё они стараются втянуть Россию, — пишет автор материала.

В статье отмечается, что США находятся в выигрышном положении, ведь их граждане не окажутся втянуты в военный конфликт и не пострадают. Если боевые действия всё-таки начнутся, то в них могут быть втянуты поляки.

Автор материала подчёркивает особую циничность попыток стравить родственные народы — украинского и русского.

Поистине дьявольский план предполагает создание такой ситуации, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие <...> корни, будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта, — говорится в статье.

В среду, 12 января, в Брюсселе впервые за два с половиной года прошло заседание Совета Россия — НАТО. Оно стало продолжением российско-американских переговоров, прошедших 10 января в Женеве. Российскую делегацию возглавляли заместители министра иностранных дел и обороны Александр Грушко и Александр Фомин.

Североатлантический альянс опасается войны в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров Россия-НАТО.

«Существует реальный риск вооруженного конфликта в Европе. Мы должны делать то, что мы можем, чтобы предотвратить подобный конфликт», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой ведется на youtube-канале ТАСС.

Столтенберг также заявил, что НАТО представляет возможным разрыв отношений с Россией.

«Мы проводим в духе доброй воли диалог, но мы четко представляем себе риск распада этих переговоров», — добавил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не является угрозой для России и «имеет право на самооборону».

Об этом он сказал по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Украина — суверенная страна, Украина имеет право на самооборону. Украина — не угроза для России», — приводит его слова РИА Новости.

Также Столтенберг обратил внимание на то, что у России самая большая территория в Европе и она является мощной ядерной державой.

Ранее генсек Североатлантического альянса назвал дискуссию на Совете Россия — НАТО в Брюсселе непростой.

По его словам, альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.

В конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора-демократа Джин Шахин.

Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

С предложением ввести новый пакет санкций выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

При этом доцент Школы Флетчера и приглашенный научный сотрудник американского государственного деятеля Джин Киркпатрик в Американском институте предпринимательства Крисс Миллер указал, что Россия обойдется почти нулевыми экономическими издержками в случае отмены запуска газопровода «Северный поток-2». По словам эксперта, американский конгресс сосредоточился на рестрикциях, которые Кремль может рассматривать как несерьезный подход к «навязыванию расходов». «Если "Северный поток-2" заблокируют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам. Избыток пропускной способности трубопровода уже есть, поэтому объем продаж российского газа в Европу не изменится», — заявил он.

Персональные санкции

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что США видят падающую эффективность уже введенных ограничений и полагают, что санкции против высокопоставленных лиц и лично президента страны смогут изменить ситуацию.

Насколько адекватно вводить санкции лично против президента, сказать сложно. Потому что вводить санкции в принципе не очень-то адекватно. Но тут ничего не меняется

Дмитрий Новиков, депутат Госдумы

В обход Байдена

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у России в контексте ситуации на Украине существует «суровый» выбор. Так, по ее словам, Москва выбирает между путем дипломатии и диалога и стремлением к конфронтации. Дипломат предупредила, что в случае агрессии в адрес Украины российская сторона столкнется с серьезными последствиями.

При этом в Белом доме ранее уже четко обозначили свою позицию по вопросу санкций. В конце декабря Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, который предусматривает средства на сдерживание России, но от новых ограничений против газопровода в документе отказались. Из финальной версии проекта также исключили предложенные республиканцами инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, включая министров, состоятельных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов, предположительно близких к властям.

После этого сенатор от республиканской партии Джони Эрнст заявила, что мир не считает президента США Джо Байдена сильным лидером, а Путин не воспринимает всерьез угрозу американских санкций. Она обвинила Байдена в слабом положении США на международной арене. «Это президент, который не может противостоять противникам, которые у нас есть по всему миру», — заключила сенатор.

Помощь Украине

11 января представители Республиканской партии США в Конгрессе представили законопроект, в котором призвали направить на Украину новые средства вооружения. Документ получил название «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act). Согласно нему, Вашингтон обязуется «в срочном порядке» предоставить Киеву «жизненно важные средства, включая ракеты "земля — воздух", системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины», а также иные вооружения. По мнению авторов законопроекта, в общей сложности США в 2022 финансовом году должны выделить Украине порядка 450 миллионов долларов в качестве военной помощи.

За день до этого группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. По данным американского портала Axios, Салливан провел встречу в видеоформате со сторонниками жесткого курса в отношении Москвы, в которой принимали участие те, кто работал при администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не умеет отстаивать свою позицию аргументированно, запутавшись в фобиях. Он заявил, что Россия ждет от США письменных предложений, а не «популистских заявлений». Текущая стратегия Штатов, по словам Антонова, лишь ставит под угрозу международную безопасность. При этом санкциями Россию не запугать, отметил он.

Москва ожидает от Вашингтона «адекватной реакции» и аргументированного ответа на свои предложения по европейской безопасности. При этом изложен ответ должен быть в письменном виде, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает в своем Facebook российское посольство в Вашингтоне.

«Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — считает дипломат.

По его мнению, американские политики и дипломаты выглядят людьми, не способными отстаивать свою позицию аргументированно.

«Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии», — отметил Антонов.

Он добавил, что за требованиями американских конгрессменов «побольнее наказать Россию» прячутся попытки надавить на Москву на фоне идущих переговоров по международной безопасности.

«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — убежден посол.

«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил также Антонов.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, президента РФ Владимира Путина, министров иностранных дел и обороны.

Заседание Совета Россия – НАТО состоялось также 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Встреча продолжалась порядка четырех часов, ее инициатором выступила российская сторона. Эти переговоры де-факто являются продолжением переговоров по гарантиям безопасности между РФ и США, состоявшимися 9-10 января в швейцарской Женеве.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга журналистам не стал сообщать, планирует ли Вашингтон дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва.

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«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — сказал он.

Прайс добавил, что в ближайшие дни между странами запланированы дополнительные контакты.

«Не секрет, что это потребует интенсивных консультаций со стороны российской делегации с высокопоставленными должностными лицами в РФ, включая президента [Владимира] Путина», — подчеркнул дипломат. Прайс также заявил, что

Соединенные Штаты надеются, что Россия продолжит участвовать в дипломатическом процессе со странами Запада, а угроза новых серьезных санкций в отношении страны останется гипотетической.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил накануне, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими. Об этом он сообщил журналистам РБК по итогам заседания Совета РФ — НАТО.

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств», — сказал он.

Грушко также заявил, что заседание Совета Россия – НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Предложения по безопасности

15 декабря министерство иностранных дел передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — заявили в МИД РФ.

В проекте документа стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.