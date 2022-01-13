Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выразила соболезнования всем жертвам погромов в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку ее отца. Обращение к жителям республики Алия Назарбаева разместила в своем аккаунте в Facebook.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

При этом действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев взял на себя функции председателя Совбеза, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Также появилась информация, что бывший глава Казахстана покинул страну.

По словам Алии Назарбаевой, она «с тяжелым сердцем» переживает трагические события в стране.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», - написала Алия Назарбаева.

Она также поблагодарила жителей Казахстана за поддержку.

«Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», - подчеркнула дочь бывшего главы государства.

Назарбаев и члены его семьи не появлялись на публике с начала протестов в стране и не комментировали ситуацию. В частности, депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь экс-президента страны Дарига Назарбаева 12 января не пришла на пленарное заседание нижней палаты парламента. В пресс-службе мажилиса сообщили, что Назарбаева заболела.