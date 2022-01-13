Российские миротворцы остановили бой между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Об этом сообщает сетевое СМИ «Русская весна», в распоряжении которого оказались кадры кровопролитного сражения. На опубликованной записи видно, что над позициями ВС Армении летит беспилотник, по которому солдаты ведут огонь.
«11 января 2022 г. в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области после обеда началось интенсивное столкновение между силами армянской и азербайджанской армий», – уточняет источник.
Благодаря вмешательству российских миротворцев столкновение удалось остановить. С обеих сторон есть раненые и погибшие.