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42 минуты назад

Бой военных Армении и Азербайджана попал на видео

Российские миротворцы остановили бой между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Об этом сообщает сетевое СМИ «Русская весна», в распоряжении которого оказались кадры кровопролитного сражения. На опубликованной записи видно, что над позициями ВС Армении летит беспилотник, по которому солдаты ведут огонь.

«11 января 2022 г. в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области после обеда началось интенсивное столкновение между силами армянской и азербайджанской армий», – уточняет источник.

Благодаря вмешательству российских миротворцев столкновение удалось остановить. С обеих сторон есть раненые и погибшие.

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