Российские миротворцы остановили бой между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Об этом сообщает сетевое СМИ «Русская весна», в распоряжении которого оказались кадры кровопролитного сражения. На опубликованной записи видно, что над позициями ВС Армении летит беспилотник, по которому солдаты ведут огонь.