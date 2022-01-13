Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия получила «предельно конкретный» отказ на требования о нерасширении НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель подчеркнул, что в ЕС поддерживают такой подход.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может стать красной линией для России. Он отмечал, что это создает угрозы для РФ и Москва будет вынуждена создать нечто подобное в ответ.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).