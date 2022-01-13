Онищенко призвал распустить работников на удаленку «уже сейчас»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал распустить сотрудников организаций на удаленку прямо сейчас. В беседе с РИА Новости он заявил, что о такой необходимости говорит то, с какой скоростью распространяется новый штамм коронавируса «омикрон».
«Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — заявил Онищенко.
Бывший санитарный врач отметил, что если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, то не нужно ходить на работу – надо остаться дома, при этом работодатели должны идти навстречу.
«Если такая рекомендация будет дана работодателю… такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — заключил он.