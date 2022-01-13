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24 минуты назад

Онищенко призвал распустить работников на удаленку «уже сейчас»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал распустить сотрудников организаций на удаленку прямо сейчас. В беседе с РИА Новости он заявил, что о такой необходимости говорит то, с какой скоростью распространяется новый штамм коронавируса «омикрон».

Онищенко призвал распустить работников на удаленку «уже сейчас»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — заявил Онищенко.

Бывший санитарный врач отметил, что если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос, есть недомогание, то не нужно ходить на работу – надо остаться дома, при этом работодатели должны идти навстречу.

«Если такая рекомендация будет дана работодателю… такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — заключил он.

Общество,Геннадий Онищенко,РИА Новости,
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