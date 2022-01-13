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22 минуты назад

Празднование дня рождения Ренаты Литвиновой закончилось вызовом полиции

Жители домов в районе мишленовского ресторана Grace Bistro на Патриарших прудах вызвали полицию, так как им не понравился шум на дне рождения режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, пишет Super.ru.

В Grace Bistro Литвинова отмечала 55-летие в компании друзей и близких. На торжестве присутствовали певица Земфира, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья, дизайнер Гоша Рубчинский, создатель магазина «КМ20» Ольга Карпуть и другие.

Пианист Кирилл Рихтер играл для гостей на рояле, Земфира и знаменитая оперная певица Хибла Герзмава пели. Эрнст, произнося тост, пожелав Литвиновой «умереть через сорок пять лет на сведении звука очередной картины».

Рената Литвинова: Я опасаюсь стать безумной, ходить по переулкам, завывать песни и от всех отшарахиваться

Все это не понравилось местным жителям, которые дважды вызывали полицию. После 23:30 к дверям заведения подошел мужчина, вышедший из соседнего подъезда, стал снимать торжество через запотевшие окна, а потом вызвал полицию.

Полицейские провели беседу с администраторами заведения. Гости вскоре начали разъезжаться. К полуночи уехала и Литвинова в компании Земфиры.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Карпуть,Хибла Герзмава,Константин Эрнст,Гоша Рубчинский,Рената Литвинова,Super.ru,
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