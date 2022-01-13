Жители домов в районе мишленовского ресторана Grace Bistro на Патриарших прудах вызвали полицию, так как им не понравился шум на дне рождения режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, пишет Super.ru.

В Grace Bistro Литвинова отмечала 55-летие в компании друзей и близких. На торжестве присутствовали певица Земфира, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья, дизайнер Гоша Рубчинский, создатель магазина «КМ20» Ольга Карпуть и другие.

Пианист Кирилл Рихтер играл для гостей на рояле, Земфира и знаменитая оперная певица Хибла Герзмава пели. Эрнст, произнося тост, пожелав Литвиновой «умереть через сорок пять лет на сведении звука очередной картины».

Все это не понравилось местным жителям, которые дважды вызывали полицию. После 23:30 к дверям заведения подошел мужчина, вышедший из соседнего подъезда, стал снимать торжество через запотевшие окна, а потом вызвал полицию.