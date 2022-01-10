Пока вы не уснули: Реакция Путина на протесты в Казахстане и цены на газ

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Путин отреагировал на беспорядки в Казахстане

Обострение ситуации в Казахстане — это не стихийная акция в связи с ростом цен на топливо, а вмешательство извне, которое «касается всех нас». Об этом сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы - о ситуации в Казахстане и мерах ее нормализации. Это касается всех нас», - подчеркнул глава России.

В США испугались способного «взрывать улицы» оружия России

Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал об «одном из самых ужасных видов оружия», которым располагает Россия. Так он охарактеризовал российскую военную технику, которая используется для разминирования.

Экс подчеркнул, что российская армия использует «специализированные подразделения, которые передвигаются на столь же специализированном транспорте, оснащенном мощными противоминными средствами».

Цены на газ в Европе обрушились

Цены на газ в Германии, которую называют главной экономикой Европы, обрушились на фоне грядущей оттепели. Стоимость электроэнергии упала почти на три процента, отмечает Bloomberg.

По словам аналитика Rystad Energy Фабиана Роннингена, на снижении цен сказываются прогнозы погоды.

На Украине назвали причины высылки Милохина

Украинские пограничники не пустили в страну российского блогера Даниила Милохина, так как он не смог подтвердить цель поездки на Украину.

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину», – сообщает «Украинская правда».

Токаев заявил об обезглавливании боевиками силовиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал, что боевики отсекли головы двоим военнослужащим.

Ситуация в Казахстане резко обострилась 2 января после начала акций протеста из-за роста стоимости газа.

Сына ректора казахстанского вуза застрелили

Сына ректора Казахского национального университета имени аль Фараби Жансеита Туйменбаева застрелили во время беспорядков. Об этом заявили представителей вуза.

В университете подтвердили, что молодой человек погиб от пулевого ранения.

«Неожиданность для всех»: Кремль о событиях в Казахстане

События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью»,— сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Сериал студии Зеленского оказался самым популярным в РФ

Самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал седьмой сезон «Сватов», который снимается украинской студией «Квартал 95» — ее когда-то основал действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Новый сезон «Сватов» начали транслировать с 20 декабря на Украине и с 27 декабря — в России.

Для владельцев квартир готовят крупные штрафы

В КоАП предложили внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью.