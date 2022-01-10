Токаев заявил об обезглавливании боевиками силовиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал, что боевики отсекли головы двоим военнослужащим. Об этом пишут «Известия».

Ситуация в Казахстане резко обострилась 2 января после начала акций протеста из-за роста стоимости газа. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие.

По словам Токаева, численностью террористы превосходили правоохранителей «как минимум в пять раз», они избивали силовиков «с особой жестокостью», а двоих из них обезглавили.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана», - пояснил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане применялась «практика международных террористов известного происхождения». В частности, бандиты забирали тела своих сторонников с поля боя, а также нападали на морги и увозили тела и оттуда.