Токаев заявил об обезглавливании боевиками силовиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал, что боевики отсекли головы двоим военнослужащим. Об этом пишут «Известия».
Ситуация в Казахстане резко обострилась 2 января после начала акций протеста из-за роста стоимости газа. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие.
По словам Токаева, численностью террористы превосходили правоохранителей «как минимум в пять раз», они избивали силовиков «с особой жестокостью», а двоих из них обезглавили.
«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана», - пояснил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане применялась «практика международных террористов известного происхождения». В частности, бандиты забирали тела своих сторонников с поля боя, а также нападали на морги и увозили тела и оттуда.
В результате дестабилизации обстановки в Казахстане правительство сложило свои полномочия, Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности, объявил антитеррористическую операцию в Алма-Аты и обратился к странам ОДКБ за помощью. Военные из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана были переброшены в республику и приступили к охране стратегических объектов, в том числе космодрома Байконур.