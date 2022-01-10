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1 час назад

Сериал студии Зеленского оказался самым популярным в России

Самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал седьмой сезон «Сватов», который снимается украинской студией «Квартал 95» — ее когда-то основал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Такие результаты исследования Mediascope приводит портал «Украину.ру».

Сериал студии Зеленского оказался самым популярным в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый сезон «Сватов» начали транслировать с 20 декабря на Украине и с 27 декабря — в России. Несмотря на огромное количество препятствий и скандалов, сопровождавших съемочный процесс и выход фильма, авторам удалось добиться трансляции, причем на русском языке.

В РФ трансляцией занимается «Россия 1», что также вызвало недовольство среди украинских националистов. В «Квартале 95» объяснили, что права на продукт принадлежат шведской компании Eccho Rights, которая распоряжается лентой.

На втором месте по предпочтениям российских зрителей оказался сериал «Угрюм-река», который показывает Первый канал, а на третьем — «Склифософский 8» на «России 1».

Общество,Владимир Зеленский,
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