Сына ректора казахстанского вуза застрелили

Сына ректора Казахского национального университета имени аль Фараби Жансеита Туйменбаева застрелили во время беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на представителей вуза.

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В университете подтвердили, что молодой человек погиб от пулевого ранения.

7 января в Telegram-канале Orda.kz появилась информация, что сын Туйменбаева был убит выстрелом в голову, когда ехал по улице Достык в Алма-Ате на своем автомобиле.

По информации Orda.kz, таким же образом был убит предприниматель Канат Джунусов, ехавший на своей машине рядом с площадью Республики.

После резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившееся назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».