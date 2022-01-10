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1 час назад

Сына ректора казахстанского вуза застрелили за рулем авто

Сына ректора Казахского национального университета имени аль Фараби Жансеита Туйменбаева застрелили во время беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на представителей вуза.

Сына ректора казахстанского вуза застрелили
Фото: ReutersReuters

В университете подтвердили, что молодой человек погиб от пулевого ранения.

7 января в Telegram-канале Orda.kz появилась информация, что сын Туйменбаева был убит выстрелом в голову, когда ехал по улице Достык в Алма-Ате на своем автомобиле.

По информации Orda.kz, таким же образом был убит предприниматель Канат Джунусов, ехавший на своей машине рядом с площадью Республики.

После резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Третий за день силовик умер в Казахстане

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившееся назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».

За участие в беспорядках задержали почти восемь тысяч человек. В МВД Казахстана сообщали о более чем 1,3 тысячи пострадавших силовиков и более 15 погибших.

Происшествия,МИД,МВД,
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