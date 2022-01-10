«Неожиданность для всех»: Кремль о событиях в Казахстане

События в Казахстане стали неожиданностью для всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью»,— сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

При этом, по словам Пескова, координация и союзнические отношения позволили «должным образом отреагировать на эти вызовы».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", - сказал российский лидер. "Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели", - подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, в Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков.

"Активно применялись присущие "майданным" технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана] сказал, очевидно, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом", - отметил Путин.

Он назвал ситуацию в Казахстане серьезной и волнующей, отметив, что это касается всех членов ОДКБ. При этом, по оценке президента РФ, ситуация, с которой столкнулась республика, является беспрецедентным вызовом безопасности, целостности и суверенитету государства.

Президент РФ заявил о своем полном согласии с оценкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что республика в ходе беспорядков подверглась агрессии.

"Как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их [вооруженных людей] нападение на Казахстан, а, по сути, это нападение на страну, на Казахстан, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен", - подчеркнул Путин.

Миротворцы ОДКБ

Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период, после выполнения функций он будет выведен из республики, заявил Путин.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал Путин. "После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будут выведен с территории Казахстана", - добавил российский лидер.

Путин при этом подчеркнул, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была исключительно своевременной и легитимной.

"Нам удалось осуществить полное развертывание контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию", - подчеркнул российский лидер.

Он сделал акцент на том, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии с четвертой статьей основополагающего договора по коллективной безопасности 1992 года, в которой предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные страны предоставят необходимую поддержку и помощь, включая военную.

"А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма, - констатировал Путин. - Откуда взялись все эти банды вооруженных людей, прошедших подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?"

Президент заявил, что на акты агрессии в Казахстане "реагировать нужно было без промедления". Поэтому, по его словам, предложение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств - членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министром Армении.

"Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках, можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам-уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам", - отметил Путин.

Он рассказал, что в телефонных разговорах казахстанский лидер сообщил, что люди звонили ему и просили защитить их от нападения бандитов и террористов. Этим он также объяснил, что шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно и "механизм ОДКБ реально включился".

Эффективная операция

Путин назвал миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной.

"Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно", - заявил глава российского государства.

По словам Путина, "каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ".

"Туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц", - отметил российский лидер.

По его оценке, "это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат".

Путин отметил, что командующий миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков знает свое дело.

"В состав [миротворческого] контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что миротворческий контингент с ходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры в Казахстане и обеспечивает контроль над ними властей страны, в то время как казахстанские силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно.

"То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране", - добавил российский лидер.

По его словам, очень важно, что военные стран ОДКБ в целом проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружений, техники и связи. Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений, в частности на недавних маневрах ОДКБ "Нерушимое братство", организованных с учетом приобретенного российскими военными опыта в Сирии, отметил Путин.

"Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способности оперативно выполнять задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная, совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью", - резюмировал он.

Ситуация в Казахстане

Путин уверен, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.

"Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся, наконец, мир и спокойствие", - сказал Путин.

Он добавил, что ситуация уже постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков.

"Благодаря мерам, принятым руководством Казахстана при нашей с вами поддержке, ситуация [в республике] постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов, в том числе алма-атинский аэропорт, полностью очищены от террористов и бандитов силами военных Казахстана и правоохранительных органов", - сказал Путин.

Он считает, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.

"В этом ни на секунду не сомневаюсь", - сказал глава российского государства.

Путин особо отметил то мужество, с которыми президент Казахстана принял происходившие в республике события.

"Взял ответственность на себя, на свои плечи. Возглавил проведение всех этих мероприятий. Консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне", - обратил внимание российский лидер.

Страны ОДКБ

Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии "цветных революций", сказал Путин.

"Мы понимаем, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций", - сказал Путин.

"Путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чем ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано [на саммите] президентом Казахстана", - отметил Путин.



"Это хронология событий, которая происходила в Казахстане, она совершенно очевидна, мы все это видели", - добавил он.

Президент РФ обратил внимание, что опыт последних событий в Казахстане подтверждает то, что "определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих" ячеек боевиков".

"В этой связи полагаю целесообразным поручить комитету секретарей советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", - сказал Путин.

По словам российского лидера, важно, чтобы "трагические события, которые переживает сегодня Казахстан, впредь не застали нас врасплох, чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям".

Принятие решений

Процедуры принятия странами ОДКБ решений об использовании совместных сил нужно усовершенствовать в сторону унификации, заявил Путин.

"Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений [относительно] использования совместных сил", - сказал глава государства.

По его словам, хотя в ситуации с направлением миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан "решения все были приняты оперативно", нужно, чтобы они "были единообразными".

"Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной, хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что", - сказал президент.

Путин также констатировал очень высокий уровень взаимодействия в ОДКБ "и готовность коллег работать действительно в полном смысле этого слова в любое время дня и ночи". "Вот это мы видели в ходе проходивших и не закончившихся пока еще событий [в Казахстане], - сказал глава российского государства. - Это, конечно, результат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы". Президент подчеркнул, что все контакты лидеров, включая неформальные, идут на пользу и укрепляют взаимодействие в организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.

По словам Токаева, для Казахстана важна не только военная, но и моральная поддержка партнеров ОДКБ, передает РИА «Новости».

«Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнеров по ОДКБ, все государства – участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», – заявил он.

Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Накануне сообщалось, что лидеры стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в 10.00 мск в формате видеоконференции. В сессии принимает участие президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава кабмина Казахстана Акылбек Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности контактов Владимира Путина с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что не обладает такой информацией.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, общался ли российский лидер в дни дестабилизации ситуации в Казахстане с бывшим главой республики Назарбаевым, планируются ли такие контакты.

Ранее сообщалось, что Назарбаев самостоятельно передал пост председателя Совета безопасности действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Уточняется, что Назарбаев во время протестов находился в Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне событий, подобных казахстанским, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мерах безопасности на границе с Казахстаном. Его слова приводит РИА Новости.

Разумеется, и верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы, — заявил Песков.

Называть конкретные силы, стоящие за беспорядками в Казахстане – дело Нур-Султана, а не Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если вы внимательно слушали выступление президента Токаева, он сказал, что следствие установит и даст возможность назвать эти силы. И это не дело России – называть, это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны. И следствие ведут казахские специалисты», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, президент России Владимир Путин находился в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в связи с происходившим в стране.

Также Песков добавил, что не обладает информацией о возможности контактов Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

При этом он указал, что вопрос о возможности визита Путина в Казахстан неуместен, поскольку эта страна сейчас переживает нелегкий момент.

«Казахстан – это суверенное государство, которое сейчас переживает очень-очень нелегкий момент. Президент Токаев охарактеризовал этот момент как самый сложный за тридцатилетнюю историю независимого Казахстана. Поэтому ваш вопрос неуместен», – сказал Песков.

Ранее МИД Казахстана отмечал, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой.

В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.