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34 минуты назад

Путин отреагировал на беспорядки в Казахстане

Обострение ситуации в Казахстане — это не стихийная акция в связи с ростом цен на топливо, а вмешательство извне, которое «касается всех нас». Об этом сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы - о ситуации в Казахстане и мерах ее нормализации. Это касается всех нас», - подчеркнул глава России

По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом, в стране применялись известные по украинскому «майдану» технологии информационной поддержки беспорядков, пишет ТАСС.

Президент России подчеркнул, что страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию и реализовать сценарии «цветных революций». Он также заметил, что обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется и ряд жизненно важных объектов уже полностью очищены от боевиков.

В Мангистауской области на западе Казахстана с 1 января автомобильный сжиженный газ подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр. Это привело к началу акций протеста в регионе, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы и мародерство. Участники митингов блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие.

В результате дестабилизации обстановки в Казахстане правительство сложило свои полномочия, Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности, ввел чрезвычайное положение в республике и обратился к странам ОДКБ за помощью. По словам президента Казахстана, за беспорядками стояли «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В республику были переброшены военные из входящих в ОДКБ стран - России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Они приступили к охране стратегических объектов, в том числе космодрома Байконур.

Политика,Видео,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,Совет коллективной безопасности,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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