В США испугались способного «взрывать улицы» оружия России

Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал об «одном из самых ужасных видов оружия», которым располагает Россия. Так он охарактеризовал российскую военную технику, которая используется для разминирования.

Экс подчеркнул, что российская армия использует «специализированные подразделения, которые передвигаются на столь же специализированном транспорте, оснащенном мощными противоминными средствами».

Автор Forbes заявил, что эта техника способна «взрывать целые улицы».

Как отметил Экс, российская армия, как и многие современные армии, использует удлиненные подрывные заряды в качестве основной системы разминирования. Работа с таким зарядом, по словам автора, напоминает забрасывание каната. Ракета поднимает заряд в воздух и укладывает его вдоль минного поля. Смысл заключается в том, чтобы вызвать взрыв всех находящихся под ним мин и создать безопасный коридор.

Обозреватель отметил, что российские военные обычно загружают подрывные заряды в бронированные машины, которые действуют в составе саперных взводов.

В состав таких взводов входят по две машины разминирования УР-77 и бронированные бульдозеры ИМР-2/3, а также «чудовищные машины для расчистки пути» БАТ-2. Все они перемещаются вместе с защищающими их танками или боевыми машинами пехоты.

Если подразделение натыкается на минное поле, отряды обеспечения движения выдвигаются вперед. Под прикрытием танкового огня экипаж УР-77 запускает подрывной заряд, способный расчистить территорию размером 90 на 6 метров, заключил Экс.

Китайское издание Sina ранее рассказало о «самой мощной» межконтинентальной ракете России стоимостью более 70 миллиардов рублей - РС-28 «Сармат». Портал называл ракету «самым важным оружием России, обеспечивающим ядерное сдерживание НАТО».