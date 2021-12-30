Пока вы не уснули: главное преимущество США в войне с РФ и «эскадроны смерти» на Украине

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В США раскрыли главное преимущество в войне с Россией

Американское издание 19FortyFive рассказало о самом большом преимуществе США в войне с Россией или Китаем. По мнению авторов материала, оно заключается в партнерских связях Соединенных Штатов с рядом других государств.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации.

Издание приводит пример подобного сотрудничества.

Так, в декабре «авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США действовала с Королевскими ВМС и Военно-воздушными силами (ВВС) Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, совершенствуя тактику и процедуры, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта с Китаем в регионе».

«Не заслужили»: Путин не стал поздравлять с Новым годом глав двух государств

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 42 стран и глав международных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом.

Каждому из глав государств и правительств Путин отправил поздравительную телеграмму с пожеланиями на тему двустороннего сотрудничества в следующем году. Поздравления приводятся на сайте Кремля.

Среди адресатов, как и годом ранее, не оказалось президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Силуанов назвал последствия отключения РФ от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Минюст признал иноагентами Шендеровича и активисток Pussy Riot

Министерство юстиции России признало иностранными агентами восемь человек. В их числе — журналист Виктор Шендерович и активистки Pussy Riot.

В числе активисток Pussy Riot, признанных иноагентами — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.

Десятки россиян умерли после отдыха в Турции

За последние два туристических сезона на турецких курортах коронавирусом заболели около 1500 российских туристов. Из них 40 человек скончались. Об этом ТАСС рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Дипломат настоятельно рекомендовал туристам перед поездкой покупать страховой полис, предусматривающий покрытие расходов на случай COVID-19.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил отдыхающих в Турции россиян в распространении коронавируса. Посол отметил, что в Турции действует так называемая система «безопасного туризма». Она предполагает изоляцию туристов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. При этом такая мера не позволила полностью избежать заболевания россиян коронавирусом.

"Очень болезненно": в Германии оценили шансы России вернуться в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок полагает, что возвращение России в G7 в ближайшее время не предвидится.

"В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще", - заявила она агентству DPA.

Она также назвала "очень болезненным", что Россия "исключила себя из этой группы" из-за воссоединения Крыма с РФ.

Украина готовит для русских «эскадроны смерти»

На Украине обучают партизан для защиты страны от гипотетического вторжения России, пишет New York Times. По утверждению автора Эндрю Крамера, Киев преследует цель сформировать гражданское сопротивление, которое продолжит вооруженную борьбу после поражения украинской армии.

Крамер пишет, что аналогичные программы используют в Эстонии, Латвии и Литве, где также опасаются «российской агрессии». По его словам, будущим «партизанам», среди прочего, рассказывают, как изготавливать взрывные устройства.

При этом Крамер отмечет, что это может создать угрозу для действующей власти, в том случае, если обученные «партизаны» вольются в ряды радикально настроенных националистов. Кроме того, считает он, на Украине может вырасти преступность.

Россиянина жестоко избили в столичном метро

Двое мужчин жестоко избили россиянина в московском метро. Инцидент произошел на станции «Менделеевская», пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, между москвичами сначала завязался словесный конфликт, в результате которого двое мужчин напали и избили своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение с переломом голеностопа правой ноги и многочисленными гематомами. На данный момент нападавшие были задержаны столичной полицией.

Украина задумала лишить Европу газа из России

Европа может лишиться транзита российского газа через территорию Украины. Правительство Украины начало замечать проблемы в энергетической сфере, которые могут спровоцировать прекращение поставок газа из России в Европу, а также привести к нестабильности в поставках.

Автор материала «Шах и мат «Газпрому» сообщает, что некоторое время назад глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что запасов топлива будет достаточно для того, чтобы провести отопление населения. Однако для предприятий придется приобретать газ уже по рыночной стоимости.

Курс рубля рухнул

В последний день торгов 2021 года на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам до минимальных значений с конца ноября, свидетельствуют данные площадки.