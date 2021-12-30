Десятки россиян умерли после отдыха в Турции

За последние два туристических сезона на турецких курортах коронавирусом заболели около 1500 российских туристов. Из них 40 человек скончались. Об этом ТАСС рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

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Дипломат настоятельно рекомендовал туристам перед поездкой покупать страховой полис, предусматривающий покрытие расходов на случай COVID-19.

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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил отдыхающих в Турции россиян в распространении коронавируса. Посол отметил, что в Турции действует так называемая система «безопасного туризма». Она предполагает изоляцию туристов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. При этом такая мера не позволила полностью избежать заболевания россиян коронавирусом.

«У нас за два сезона (а фактически за два "полусезона" — в 2020 и в 2021 годах) ковидом в Турции, по официальной статистике, заболело порядка полутора тысяч наших туристов. Из них 40 человек, к сожалению, скончались», — уточнил Алексей Ерхов.

По словам дипломата, 11 человек скончались в 2020 году, остальные — в 2021-м. Дипломат уточнил, что всех заболевших COVID-19 россиян изолировали в зависимости от тяжести заболевания — либо в гостиницах, либо в госпиталях. При этом не обошлось и без «шероховатостей», когда, например, некоторые отели пытались заставить заболевших туристов оплачивать дополнительные дни их пребывания.

Другая проблема касалась оповещения. По словам Ерхова, россияне не всегда понимали, «кто и что с ними делает». Посол также призвал российских туристов приобретать медицинскую страховку для путешествия в Турцию, чтобы получить медпомощь в случае возникновения такой необходимости.

В ноябре «Секрет» рассказывал , что лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил отдыхающих в Турции и Египте россиян в распространении COVID-19. По его словам, именно туристы из этих стран станут виновниками пятой волны коронавируса в России. Жириновский отметил, что ответственность лежит и на чиновниках, которые разрешили россиянам отдыхать за рубежом.