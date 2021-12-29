NYT: Украина готовит для русских «эскадроны смерти»

На Украине обучают партизан для защиты страны от гипотетического вторжения России, пишет New York Times. По утверждению автора Эндрю Крамера, Киев преследует цель сформировать гражданское сопротивление, которое продолжит вооруженную борьбу после поражения украинской армии.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

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Крамер пишет, что аналогичные программы используют в Эстонии, Латвии и Литве, где также опасаются «российской агрессии». По его словам, будущим «партизанам», среди прочего, рассказывают, как изготавливать взрывные устройства.

При этом Крамер отмечет, что это может создать угрозу для действующей власти, в том случае, если обученные «партизаны» вольются в ряды радикально настроенных националистов. Кроме того, считает он, на Украине может вырасти преступность.

Серьезно? Киев реально допускает партизанскую войну? Как говорится в статье, «гражданское сопротивление» продолжит вооруженную борьбу после поражения украинской армии. То есть в поражении армии они уже не сомневаются? Как же всякие бравурные заявления о том, что ВСУ могут сдержать агрессора и устроить России «Афганистан»?

— То, что против российской армии ВСУ бессильны — очевидный факт, и на Украине этого особо не скрывают, — отмечает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

— Другой вопрос, что в данном случае, как мне кажется, все эти заявления — в большей степени элемент информационной войны для нагнетания истерии внутри Украины и для привлечения внимания Запада.

«СП»: — А реально кто-то готов пойти партизанить? Что-то сомнительно…

— Если предположить сценарий вторжения, какого-то массового сопротивления вряд ли стоит ожидать. Более того, думаю, найдется немало тех, кто будет приветствовать такое развитие событий. Вместе с тем, отдельные очаги сопротивления и диверсии вполне могут быть. Поэтому допускаю, что на Украине готовят такие диверсионные группы для действий в тылу наступающей российской армии.

«СП»: — Такие же программы вроде существуют в странах Прибалтики…

— Программы такие могут быть, но, учитывая, что страны Балтии являются членами НАТО, при всей ничтожности их собственных армий, угроза «российской агрессии» по определению является мифом.

«Российская угроза» — это своеобразный политический бизнес для стран Прибалтики, способ привлечь к себе внимание, повысить собственную значимость в европейской политике, наконец, выбить дополнительное финансирование. Верят ли они сами в эту угрозу? Думаю, нет.

Стратегическая значимость Прибалтики для России гораздо меньше, чем той же Украины, поэтому и смысла вступать в лобовую конфронтацию с НАТО из-за этих территорий с преимущественно антироссийски настроенным населением нет.

«СП»: — Может, эти программы на Украине запускаются вовсе не для подготовки партизан на случай войны с Москвой, а для подготовки карательных отрядов для запугивания собственного населения?

— Вполне возможно. Тем более, подобные парамилитарные «добровольческие» формирования на Украине уже действуют с 2014 года. Учитывая слабость украинского государства, подобные военизированные группировки становятся неотъемлемой частью тамошней политики и могут использоваться в интересах конкурирующих олигархических кланов, внешних «спонсоров» и т.п. Это тоже своего рода политический бизнес.

— Подготовка к «российской агрессии» — это образ жизни свидомых политиков, — уверен эксперт аналитического портала Rubaltic.ru. Алексей Ильяшевич.

— Просто есть набор определенных тезисов, которые ты должен усвоить, если хочешь занять какой-то высокий государственный пост на Украине: «Крым оккупирован», «Мы идем в НАТО и ЕС», «Россия нападет» и т. д. Так что обучение партизан (если оно действительно ведется) можно рассматривать не как средство, а как самоцель. Или же как инструмент решения чисто внутренних политических задач. Зеленский, к примеру, под шумок успешно давит своих конкурентов: буквально вчера закрыли еще два телеканала из «орбиты людей Медведчука».

По факту же в Киеве прекрасно понимают, что никто на них нападать не собирается. Поясню на пальцах. Начальник главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что один из ударов Россия якобы нанесет с территории Белоруссии. То есть Украина окажется в состоянии войны с Белоруссией. Из этой страны приходит треть топлива, которым заправляют украинскую военную технику. Вопрос: нужно ли правительству в срочном порядке искать альтернативные источники импорта, договариваться с новыми поставщиками? Конечно, нужно. Но этого никто не делает. Вот вам и ответ на вопрос, действительно ли Украина готовится к войне.

«СП»: — Найдутся ли желающие партизанить? Или большинство украинцев будут по домам сидеть или вовсе цветами российские танки закидывать? Кто реально готов партизанить?

— Недавно проводился соцопрос, который показал, что где-то треть украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление оккупантам. Но быть готовым и реально оказать – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

«СП»: — Крамер утверждает, что аналогичные программы используют в Эстонии, Латвии и Литве, где также «опасаются российской агрессии». Действительно ли в странах Прибалтики есть такие программы? Прибалты на свои армии тоже не рассчитывают? Как и на помощь НАТО?

— Да, есть такие программы. Но министерства обороны занимаются ими не напрямую, а через всевозможные военизированные организации. В Литве, к примеру, это возрожденный Союз стрелков – его создали специально для того, чтобы обучать гражданское население премудростям партизанской войны. Получился эдакий кружок по интересам. Ну а что прикажите делать «сознательному» литовцу, который искренне ждет начала войны с Россией? Записаться в стрелки, получить военную форму, участвовать в учениях. В Литве все это подается как продолжение дела «лесных братьев».

«СП»: — В странах Прибалтики тоже свято верят, что Россия нападет? Или это все риторика? Что-то она уже 30 лет все не нападает. Не устали еще ждать?

— Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на днях расставил все точки над «и», когда сказал, что прямой военной угрозы сейчас нет. Верят они в «российскую агрессию» или нет? Меня самого интересует этот вопрос. Кто-то может и верит. В Литве у власти находятся абсолютно неадекватные люди — секта свидетелей Ландсбергиса. Не удивлюсь, если их фанатизм искренен.

«СП»: — А жители стран Прибалтики готовы партизанить? Верят ли они вообще сказкам своих правительств о неминуемой «российской агрессии»?

— Это все равно, что спрашивать у жителей прибалтийских республик, готовы ли они отражать нашествие инопланетян. Но если провести такой мысленный эксперимент, то я не думаю, что сегодня вообще можно организовать партизанское движение в классическом виде. Мы не в то время живем. Есть пример Украины: если помните, та же «Свободная пресса» в свое время активно освещала деятельность харьковских партизан. Не знаю, были ли они на самом деле. Если и были, то это подпольщики, а не партизаны.

«СП»: — Крамер отмечает, что будущим партизанам рассказывают, как изготавливать взрывные устройства. Это может создать угрозу для действующей власти — если обученные партизаны вольются в ряды радикально настроенных националистов. Кроме того, может вырасти преступность. Так ли это?

— Да, это единственная здравая мысль, которую озвучивает господин Крамер. Мы хорошо знаем, что в Западной Украине и в домайданные времена велась, скажем так, подготовка кадров. Этим занимался, к примеру, бывший лидер «Правого сектора* » Дмитрий Ярош. А потом его «кадры» принимали активное участие в государственном перевороте и событиях на Донбассе. Ярош и сегодня бредит идеей о том, что нужно воспитывать подрастающее поколение в духе радикального национализма, поскольку главная битва за Украину еще впереди.