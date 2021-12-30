Минюст признал иноагентами Шендеровича и активисток Pussy Riot

Министерство юстиции России признало иностранными агентами восемь человек. В их числе — журналист Виктор Шендерович и активистки Pussy Riot.
В числе активисток Pussy Riot, признанных иноагентами — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.
Кроме того, в перечень иностранных агентов вошли главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, галерист Марат Гельман, Елена Владыкина и Иван Беляев (журналисты изданий «Радио Свобода»* и «Север.Реалии»*) и гендиректор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.
«Маркировать [сообщения] не буду, пусть попу себе сами маркируют, если хотят», — сказала Надежда Толоконникова RTVI по поводу признания иноагентами.
*признаны иностранными агентами*