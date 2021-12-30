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39 минут назад

Минюст признал иноагентами Шендеровича и активисток Pussy Riot

Министерство юстиции России признало иностранными агентами восемь человек. В их числе — журналист Виктор Шендерович и активистки Pussy Riot.

Минюст признал иноагентами Шендеровича и активисток Pussy Riot
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В числе активисток Pussy Riot, признанных иноагентами — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.

Шендерович заявил, что русский народ «гордится позором и преступлением»

Кроме того, в перечень иностранных агентов вошли главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, галерист Марат Гельман, Елена Владыкина и Иван Беляев (журналисты изданий «Радио Свобода»* и «Север.Реалии»*) и гендиректор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

«Маркировать [сообщения] не буду, пусть попу себе сами маркируют, если хотят», — сказала Надежда Толоконникова RTVI по поводу признания иноагентами.

*признаны иностранными агентами*

Политика,Вероника Никульшина,Таисия Бекбулатова,Надежда Толоконникова,Марат Гельман,Виктор Шендерович,Андрей Алексеев,Минюст РФ,радио "Свобода",
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