Россиянина жестоко избили в столичном метро

По данным телеканала, между москвичами сначала завязался словесный конфликт, в результате которого двое мужчин напали и избили своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение с переломом голеностопа правой ноги и многочисленными гематомами. На данный момент нападавшие были задержаны столичной полицией.