Россиянина жестоко избили в столичном метро

Двое мужчин жестоко избили россиянина в московском метро. Инцидент произошел на станции «Менделеевская», пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, между москвичами сначала завязался словесный конфликт, в результате которого двое мужчин напали и избили своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение с переломом голеностопа правой ноги и многочисленными гематомами. На данный момент нападавшие были задержаны столичной полицией.
Ранее в вагоне поезда московского метро произошла массовая драка пассажиров. Предположительно, конфликт начался из-за защитной маски.