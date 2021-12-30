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1 час назад

Россиянина жестоко избили в московском метро

Двое мужчин жестоко избили россиянина в московском метро. Инцидент произошел на станции «Менделеевская», пишет РЕН ТВ.

Россиянина жестоко избили в столичном метро
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным телеканала, между москвичами сначала завязался словесный конфликт, в результате которого двое мужчин напали и избили своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение с переломом голеностопа правой ноги и многочисленными гематомами. На данный момент нападавшие были задержаны столичной полицией.

Ранее в вагоне поезда московского метро произошла массовая драка пассажиров. Предположительно, конфликт начался из-за защитной маски.

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