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27 минут назад

В США раскрыли главное преимущество в войне с Россией

Американское издание 19FortyFive рассказало о самом большом преимуществе США в войне с Россией или Китаем. По мнению авторов материала, оно заключается в партнерских связях Соединенных Штатов с рядом других государств.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации.

Издание приводит пример подобного сотрудничества.

Так, в декабре «авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США действовала с Королевскими ВМС и Военно-воздушными силами (ВВС) Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, совершенствуя тактику и процедуры, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта с Китаем в регионе».

Новое вооружение накроет Россию непробиваемым куполом

Ранее в ноябре авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил Breaking Defense, что перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), который известен как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не представляют угрозы американскому самолету F-35 Lightning II, а также американским и европейским истребителям четвертого поколения, так как многие страны, которые могли бы купить ЛТС, не хотят стратегических отношений с современной Россией.

Армия,Видео,Ричард Абулафия,
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