В США раскрыли главное преимущество в войне с Россией

Американское издание 19FortyFive рассказало о самом большом преимуществе США в войне с Россией или Китаем. По мнению авторов материала, оно заключается в партнерских связях Соединенных Штатов с рядом других государств.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации.

Издание приводит пример подобного сотрудничества.

Так, в декабре «авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США действовала с Королевскими ВМС и Военно-воздушными силами (ВВС) Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, совершенствуя тактику и процедуры, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта с Китаем в регионе».