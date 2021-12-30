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1 час назад

«Не заслужили»: Путин не стал поздравлять с Новым годом глав двух государств

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 42 стран и глав международных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом.

«Не заслужили»: Путин не стал поздравлять с Новым годом глав двух государств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждому из глав государств и правительств Путин отправил поздравительную телеграмму с пожеланиями на тему двустороннего сотрудничества в следующем году. Поздравления приводятся на сайте Кремля.

Среди адресатов, как и годом ранее, не оказалось президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Зато поздравления Владимира Путина получили в том числе президенты Белоруссии, Азербайджана, Молдавии, Аргентины, Бразилии, Сирии, Израиля, Турции, США, Франции, премьер-министры Армении, Великобритании, Канады, Швеции, председатель КНР, королева Великобритании, король и королева Испании, папа римский, генеральный секретарь ООН, президенты Международного олимпийского комитета и Международного валютного фонда и др.

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Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.

Политика,Тарью Халонен,Ангела Меркель,Саломе Зурабишвили,Владимир Зеленский,Романо Проди,Франсуа Фийон,Сильвио Берлускони,Роберт Кочарян,Серж Саргсян,Хуан Карлос,Герхард Шредер,Джордж Буш,Николя Саркози,Синдзо Абэ,Биньямин Нетаньяху,Владимир Путин,Международный валютный фонд,ООН,
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