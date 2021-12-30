«Не заслужили»: Путин не стал поздравлять с Новым годом глав двух государств

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 42 стран и глав международных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом.

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Каждому из глав государств и правительств Путин отправил поздравительную телеграмму с пожеланиями на тему двустороннего сотрудничества в следующем году. Поздравления приводятся на сайте Кремля.

Среди адресатов, как и годом ранее, не оказалось президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.