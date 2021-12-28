Пока вы не уснули: условие транзита газа через Украину и авиаудары у «Хмеймима»

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В России назвали условие транзита газа через Украину

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, сообщает РИА «Новости».

«Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент», — сказал он.

В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом

Россия не планирует первая нападать на Украину, но у нашей страны есть право использовать армию для защиты своих граждан за рубежом в том случае, если им угрожает нападение. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он напомнил о том, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году в федеральный закон «Об обороне» были внесены поправки, дающие возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом.

Сенатор добавил, что «Россия никогда ни на кого не нападала первой», однако у него вызывает опасения ситуация, в которой Украина может попытаться силой решить проблемы в Донецкой и Луганской областях.

Россия не получит ничего: Британия объявила Антарктиду своей колонией

Американский сайт 19fortyfive, который даже в Штатах считается пентагоновским, задался вопросом: станет ли Антарктида на Земле еще одной горячей точкой, естественно геополитической? Такую непростую тему поднял Джеймс Холмс, завкафедрой морской стратегии в Военно-морском колледже США, который гордится тем, что стрелял из больших орудий линкора во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году.

И задуматься об этом его заставило строительство боевых ледоколов. Вероятно, Холмс имел в виду нашу страну, в которой был спущен на воду первый патрульный ледокол «Иван Папанин».

Европа нашла замену российскому газу

Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Bloomberg.

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества (в пятницу - прим. ТАСС) их количество составляло 15", - говорится в сообщении агентства.

Еще 14 судов "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Врач открыл стрельбу в российской больнице

Конфликт в больнице города Светлограда на Ставрополье устроил один из врачей. Нетрезвый медик пытался выяснить отношения с супругой, которая также является сотрудницей больницы, сообщили ТАСС во вторник в администрации округа.

"Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Израильские ВВС едва не разбомбили российскую базу «Хмеймим»

Wikipedia

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории порта в сирийской провинции Латакия. Видео последствий ударов распространило государственное телевидение САР. Поскольку в 20 километрах южнее от порта расположена российская авиабаза Хмеймим, израильская атака создала угрозу для наших военнослужащих. Тель-Авив от комментария отказался.

«Сегодня около 03:21 (04:21 мск) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», - говорится в сообщении телеканала.

Сирийские силы ПВО смогли частично отразить авиаудары по окрестностям порта.

США направили больше танкеров с газом в Европу

За выходные число танкеров, перевозящих природный газ и направляющихся из США в Европу, увеличилось на треть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В Европу направилось 20 танкеров с американским газом», - пишет агентство.

Отмечается, что накануне Рождества (24 декабря) танкеров с СПГ из США было 15.

По данным Bloomberg, еще 14 судов, которые, предположительно, следуют в Европу, находятся «в ожидании окончательных распоряжений».

Офицер ВМФ обвинен в хищениях 497 млн рублей

Экс-глава службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ обвиняется в хищении почти полумиллиарда рублей. Капитан первого ранга Вадим Мовчан арестован, сообщает ТАСС.

По версии следствия, он вместе с подельниками похитил средства Минобороны при исполнении госконтрактов. Вместе с ним по делу проходят руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и глава компании «Союз-М» Замир Ахмедов.

Похищенная сумма составляет 497 млн 732 тысяч рублей.

«Газпром» представил концепцию третьей башни «Лахта Центра»

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Архитектурную концепцию третьего небоскреба в рамках развития «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге представил «Газпром». Высота здания составит 555 метров, сообщает пресс-служба компании.

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий», — говорится в сообщении.

В России призвали лишить США флага и гимна на Олимпиаде

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал лишить США флага и гимна на Олимпиаде за то, что они объявили дипломатический бойкот Играм-2022 в Пекине (Китай).

«Бойкоты никогда не приносили пользы, все будут вспоминать об этом с горечью. Жаль, что госдеп США снова разыгрывает эту карту. Как только Олимпиада, они снова достают эти шаблоны. Думаю, было бы справедливым подходом лишать флагов и гимнов тех, кто бойкотирует.