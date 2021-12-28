В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом

Россия не планирует первая нападать на Украину, но у нашей страны есть право использовать армию для защиты своих граждан за рубежом в том случае, если им угрожает нападение. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он напомнил о том, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году в федеральный закон «Об обороне» были внесены поправки, дающие возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом.

Сенатор добавил, что «Россия никогда ни на кого не нападала первой», однако у него вызывает опасения ситуация, в которой Украина может попытаться силой решить проблемы в Донецкой и Луганской областях.

«Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем»,— заявил Косачев.— «Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет».

Ранее об отсутствии у Москвы планов нападать на Украину высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в этом не видит смысла ни руководство страны, ни 80 процентов россиян, считающих украинцев братским народом.