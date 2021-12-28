Конфликт в больнице города Светлограда на Ставрополье устроил один из врачей. Нетрезвый медик пытался выяснить отношения с супругой, которая также является сотрудницей больницы, сообщили ТАСС во вторник в администрации округа.

"Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации округа, ситуация находится под контролем. Выясняются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, во время происшествия мужчина с оружием заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.

"Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет. Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен", - сообщил глава региона.