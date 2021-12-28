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47 минут назад

Конфликт в больнице на Ставрополье устроил один из врачей

Конфликт в больнице города Светлограда на Ставрополье устроил один из врачей. Нетрезвый медик пытался выяснить отношения с супругой, которая также является сотрудницей больницы, сообщили ТАСС во вторник в администрации округа.

"Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации округа, ситуация находится под контролем. Выясняются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, во время происшествия мужчина с оружием заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.

"Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет. Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен", - сообщил глава региона.

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Между тем в министерстве здравоохранения края ТАСС подтвердили, что инцидент был. "Правоохранители с проблемой разобрались. Пострадавших нет", - сообщили в краевом Минздраве.

Происшествия,Видео,Владимир Владимиров,Минздрав РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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