Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории порта в сирийской провинции Латакия. Видео последствий ударов распространило государственное телевидение САР. Поскольку в 20 километрах южнее от порта расположена российская авиабаза Хмеймим, израильская атака создала угрозу для наших военнослужащих. Тель-Авив от комментария отказался.

«Сегодня около 03:21 (04:21 мск) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», - говорится в сообщении телеканала. Сирийские силы ПВО смогли частично отразить авиаудары по окрестностям порта.

В результате авиаудара, была поражена контейнерная площадка, на которой начался сильный пожар. По словам майора пожарной службы Муханнада Джаафара, огонь затронул контейнеры с маслом и запчастями для транспортных средств. Его тушили весь остаток ночи. Нанесен серьезный ущерб окружающим жилым домам, больницам, магазинам, туристическим объектам.

Аналогичная атака на контейнерную площадку порта Латакия была и 7 декабря. МИД РФ тогда осудил удары по сирийской территории, заявив, что выступает против превращения страны в место борьбы с Израиля третьими странами (по версии Тель-Авива, атаковали грузы для Ирана). При этом порт Латакия служит для перевалки товаров первой необходимости и продовольствия в Сирию.

Еще одна атака боевой авиации Израиля была 24 ноября в провинции Хомс. В этой провинции расположены военные «аэродромы подскока» в Шайрате и Тиясе, используемые российскими ВВС. Таким образом, действия ВВС Израиля создают угрозу для российских военнослужащих в САР на системной основе. Как Москва может обезопасить наших военных?- Израильтяне бьют туда постоянно. Конечно, это нарушение международного права и это недопустимо. Для того, чтобы это прекратить, надо сбивать их самолеты. Вот и все, - заявил «СП» военный эксперт Константин Сивков.

О том, какими средствами располагает РФ для защиты наших военных на базе Хмеймим, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

- На российской базе Хмеймим помимо авиационной группировки развернуты наши средства ПВО. Это ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2У» и система С-400. А кроме того там работают различные системы радио-электронной борьбы (РЭБ).

«СП»: - Дальность поражения ракетами «Панциря-С1» около 20 километров. Именно такое расстояние отделяет Хмеймим до Латакии. ВВС Израиля атаковали порт с моря, находясь на удалении, не входя в зону поражения «Панциря-С1». Но С-400 в случае необходимости им все равно не уйти...

- Израиль по нашей базе удары никогда не наносил. Там основная задача наших средств ПВО — борьба с беспилотниками, которые запускали боевики. После тех новогодних бомбежек все наши самолеты были прикрыты специально построенными защитными капонирами. Также там развернут сухопутный контингент, занимающийся охраной самой базы.

Конечно, российские ПВО оказывают определенное содействие ПВО Сирии в части выдачи целеуказания. В результате некоторые ракеты, которые выпускает Израиль по сирийской территории, сбиваются при участии российских военных. Не говоря уже о том, что сирийцы воюют на российской технике: и той, что осталась от довоенной армии, и той, которую Россия поставила позже.

«СП»: - Получается, у Тель-Авива зуб на нас?

- В последнее время Израиль перенес фокус своих авиаударов на провинцию Латакия, где Тартус, где Банияс — места, куда заходят иранские танкеры. Это необходимо Сирии для выживания в условиях нехватки топлива. Через эти же порты, в том числе Латакию, Иран может перебрасывать различные вооружения для нужд «Хезболлы». Помимо сухопутного коридора Тегеран-Бейрут, который проходит через Иран и Сирию. Вспомним, были атаки Израиля на иранские танкеры у сирийского побережья. А Иран обвиняют в атаках танкеров для Израиля в Ормузском проливе.

«СП»: - Наша база в Тартусе может помочь в прикрытии базы «Хмеймим», например, с моря?

- Это, по сути, пункт базирования ВМФ России. На нее опирается наша военно-морская группировка, действующая в Восточном Средиземноморье. В Тартус заходят корабли, которые приходят по ротации. В основном это корабли Черноморского флота: многоцелевой фрегат дальней зоны «Адмирал Макаров», сторожевики, различные катера, и подводные лодки. Иногда бывают корабли и с других флотов. Естественно у базы есть своя система ПВО. Сама она никогда не подвергалась атаке.

Реальная угроза нашим базам исходит только от боевиков. Запуск беспилотников обычно производится из северо-восточных районов Латакии и западных районов Идлиба. Даже кустарные дроны могут оттуда достигать периметра узла ПВО базы Хмеймима. Но их сбивают на подлете.

Единственная потеря, связанная с действиями Израиля, — это история со сбитым в 2018 году самолетом радиоэлектронной разведки Ил-20 ВКС РФ, когда погибли летчики и экипаж. Тогда во время удара по объектам в Латакии израильские самолеты прикрывались Ил-20 и тем фактически подставили его под ответный огонь сирийских ПВО (по данным Минобороны РФ, израильские военные известили представителей российских менее чем за минуту до удара).

«СП»: - Целеуказание российских военных сирийским ПВО не является ли фактором, провоцирующим наш конфликт с Израилем?

- Не стоит забывать, что российские военные находятся в Сирии по официальному приглашению Дамаска. Также как союзный России в этом регионе Иран. Поэтому любая наша военная помощь Сирии оказывается в рамках действующего международного права. Юридических претензий к России быть не может. Чего не скажешь о США и их союзниках.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Станислава Тарасова, Москва может снизить угрозу своим базам более тесной координацией с Тегераном.