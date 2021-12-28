Офицер ВМФ обвинен в хищениях 497 млн рублей

Экс-глава службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ обвиняется в хищении почти полумиллиарда рублей. Капитан первого ранга Вадим Мовчан арестован, сообщает ТАСС.

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По версии следствия, он вместе с подельниками похитил средства Минобороны при исполнении госконтрактов. Вместе с ним по делу проходят руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и глава компании «Союз-М» Замир Ахмедов.

Похищенная сумма составляет 497 млн 732 тысяч рублей.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что в деле Мовчана есть и второй эпизод, по которому проходит консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий.

«Ущерб государству по эпизоду, связанному с Клокоцким, составляет 692 732 711 рублей. Этот эпизод связан с хищением средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ», — сказал собеседник агентства.