МИД назвал условие транзита газа через Украину

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа, сообщает РИА «Новости».

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«Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент», — сказал он.

Дипломат указал, что ЕС ведет политику, направленную на сокращение использования газа, но в то же время спрос на газ «растет колоссально» и наблюдается взлет цены на газ. По словам Биричевского, сложно делать долгосрочные прогнозы, но российский газ крайне востребован в Европе.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова увеличить поставки, однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации.