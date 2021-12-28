Россия не получит ничего: Британия объявила Антарктиду своей колонией:

Американский сайт 19fortyfive, который даже в Штатах считается пентагоновским, задался вопросом: станет ли Антарктида на Земле еще одной горячей точкой, естественно геополитической? Такую непростую тему поднял Джеймс Холмс, завкафедрой морской стратегии в Военно-морском колледже США, который гордится тем, что стрелял из больших орудий линкора во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году.

Фото: ТАСС ТАСС

И задуматься об этом его заставило строительство боевых ледоколов. Вероятно, Холмс имел в виду нашу страну, в которой был спущен на воду первый патрульный ледокол «Иван Папанин».

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Автор 19fortyfive пишет: “НАТО и Россия пристально смотрят друг на друга по всей Арктике, и их коммерческие и политические интересы часто сталкиваются. Сравните это с Антарктидой, где Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания предъявили претензии на участки земли. Сейчас большая часть континента действительно остается невостребованной, главным образом Земля Мэри Бэрд”.

И это, по его мнению, очень хорошо.

Здесь уместно привести краткую историю необъявленной войны за Антарктиду. В 1939 году Третий Рейх создал на Южном полюсе немецкий район Нойшвабенланд, как часть «Великой Германии» не без подсказки американского исследователя Ричарда Бэрда. Фашистам не удалось расширить свое влияние на весь континент только потому, что в 1945 году гитлеровский Берлин пал под ударами Красной армии.

18 июля 1945 года американские и европейские газеты вышли с пестрыми заголовками “Антарктида стала последним прибежищем фюрера”. В частности, New York Times сообщила, что Гитлер спрятался на базе Нойшвабенланд. Тем не менее, Южная Америка, прежде всего Чили и Аргентина, увидели в этих новостях скрытые претензии США на гигантский ледник, расположенный на Южной вершине Мира.

Они как в воду глядели. Девять лет спустя Ричард Бэрд, тот самый исследователь, который помогал немцам с проектом Нойшвабенланд, став адмиралом ВМС США, был отправлен в Антарктиду с самой большой оперативной группой, когда-либо собранной для полярной экспедиции. По его словам, эта операция носила кодовое название High Jump («Прыжок в высоту») и являла собой «в первую очередь военную миссию».

Британия тоже не осталась в стороне. Свои претензии на Южный полюс Лондон продвигал через Фолклендские острова, которые англичане считают своими воротами в Антарктиду. Напомним, в 1982 году вспыхнул англо-аргентинский конфликт из-за этого богом забытого участка суши, над которым Аргентина установила военный контроль. Великобритания в ходе боевых действий высадила десант, который с боями пробился к Порт-Стэнли и вынудил аргентинские войска сдаться. По мнению ряда британских экспертов, это была первая горячая война за Антарктиду.

В 2007 году Лондон заявил о расширении своей антарктической территории на миллион квадратных километров. Теперь британские претензии (их четыре) охватывают обширную территорию вблизи Южного полюса.

Что касается России, то она, наряду с США, Индией, Пакистаном и Италией, построила и эксплуатирует исследовательские центры в районах, которые уже объявлены чужой территорией. Например, базы “Восток”, “Мирный” и “Ленинградская” расположены на “австралийской” территории, “Молодежная” - на “норвежской”, «Беллинсгаузен» - на “новозеландской”.

Москва, похоже, не парится по этому вопросу и опирается на Договор об Антарктике 1959 года, который, к слову, подписан и Лондоном. Но создается впечатление, что англичане, австралийцы, новозеландцы (по договоренности с янки) смотрят на эту бумагу, как на необязательную сделку с аборигенами из Океании. Придет время, и “джентльмены” с легкостью отзовут свою подпись.

Как известно, британские территориальные претензии на самый южный континент Земли восходят к началу двадцатого века. На сей счет имеется английская Декларация о суверенитете 1917 года, которая обозначила границы нынешней британской антарктической территории, то есть еще до Договора об Антарктике.

Да, с одной стороны, все территориальные претензии на ледовый континент в рамках соглашения 1959 года откладываются. Но, с другой стороны, хоть споры о территориальном суверенитете заморожены с 1961 года, статья IV вышеуказанного Договора говорит, что документ не должен толковаться как автоматический “отказ любой Договаривающейся стороны от ранее заявленных прав или претензий на территориальный суверенитет в Антарктике”.

Сейчас ситуация такова: состоявшаяся ратификация Великобританией договора привела к созданию Британской Антарктической территории в качестве отдельного заморского владения. Ее столицей уже названа база Ротера, то есть британцы поступили строго в своих колониальных традициях.

До 1962 года обозначенные участки Антарктиды находились в подчинении администрации Фолклендских островов наряду с Южной Джорджией и Южными Сандвичевыми островами. Более того, в последующие годы Великобритания, Норвегия, Франция, Австралия и Новая Зеландия признали претензии друг друга, то есть фактически поделили Южную вершину Мира.

Справедливости ради, Советский Союз в 1959 году зарезервировал за собой право предъявлять претензии в будущем, если начнется дележ Антарктиды. Здесь есть любопытный момент: британцы дату 13 мая 2009 года назвали крайним сроком для государств, чтобы заявить о своих претензиях. Типа, кто не успел, тому не видать и квадратного километра заповедного ледника. В этой связи эксперты убеждены, что неразбериха с договором от 1959 года и уже объявленными претензиями являют собой бомбу замедленного действия.

Так, Джеймс Холмс из 19fortyfive считает, что Антарктида станет ареной геополитической конкуренции, когда обнаружатся ее природные богатства или другие преимущества. Например, еще лет тридцать назад никто и не предполагал, что Южно-Китайское море превратится в зону конфликта США и КНР. Здесь тоже самое - может появиться нечто, что обратит на себя интерес глобальных игроков.

Впрочем, география, то есть огромные расстояния и суровый климат, пока что надежно защищает Антарктиду, чего не скажешь о Северной вершине Мира. США лезут в российскую часть Северного Ледовитого океана не только потому, что здесь открыты месторождения газа, но и потому, что Севморпуть, благодаря потеплению климата, становится судоходным.

«Судоходная Арктика также имеет военное значение. Россия, в частности, выиграла от наличия надежного морского маршрута вдоль своего северного побережья, - пишет Джеймс Холмс - … Это один из уроков русско-японской войны 1904-1905 годов, когда российскому Балтийскому флоту пришлось пройти 18 000 миль через Индийский океан, чтобы добраться до поля битвы на Дальнем Востоке. Объединенный флот Императорского флота Японии устроил засаду в Цусимском проливе, где быстро расправился со своим усталым противником, положив конец российской морской мощи в Азии на десятилетия вперед».

История не знает сослагательного наклонения, тем не менее она должна учить хотя бы тому, что англосаксам нельзя верить вообще. Эти хитрые “джентльмены” - большие спецы по многоходовкам и по обману “русского Вани”.