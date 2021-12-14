Пока вы не уснули: новые последствия COVID и отказ ЕС от контрактов на газ с РФ

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Скворцова заявила о новых последствиях COVID

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные для старения. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление она сделала на общественном собрании членов Российской академии наук.

«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», - пояснила она.

Евросоюз откажется от контрактов на газ с Россией

Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году. Это станет одним из этапов стратегии декарбонизации и «зелёного перехода». Соответствующий законопроект должен будет опубликован 15 декабря. После этого, его ещё обсудят на саммите руководства ЕС в Брюсселе, пишет Bloomberg. Это решение противоречит видению России, которая предлагает долгосрочные контракты в качестве решения проблемы ЕС с обеспечением газом.

Еврокомиссия хочет препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года в связи с радикальным пересмотром своего энергетического рынка, пишет издание. Кроме того, будет предложен комплекс мер по обеспечению надежности снабжения на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики. Новые меры предполагают стратегический подход к хранению газа, например, предварительное заполнение резервов в начале отопительного сезона.

Муж Тихановской получил 18 лет колонии

Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, приговорили к 18 годам колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков в Белоруссии. Как сообщает ТАСС, мужчина обвинялся сразу по четырем статьям уголовного кодекса.

«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — заявила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Тихановского признали виновным по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 УК РБ (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Россиян ждет четыре новых налога

Россиянам в 2022 году придется заплатить четыре новых налога. Среди них налоговые сборы на доходы по вкладам.

Россияне с банковскими вкладами в рублях будут платить 13% налога на доходы по вкладам, если они превысили ключевую ставку ЦБ по состоянию на начало года.

Как сообщает «Агентство бизнес-новостей» со ссылкой на «Консультант Плюс», среди новых налогов — также налог на доход по вкладам в иностранной валюте: долларах, евро и т.д. Его надо будет платить по тому же принципу, что и налог по вкладам в рублях.

В Кремле призвали в ситуации с «омикроном» готовиться к худшему

В случае распространения нового штамма «омикрон» Россия будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был обнаружен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

Украина одобрила выдачу гражданства "политически преследуемым" россиянам

Верховная рада приняла законопроект, позволяющий россиянам, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, получать гражданство в упрощенном режиме. Об этом сообщает портал "Страна".

Кроме того, теперь в упрощенном режиме украинское гражданство смогут получать иностранцы, воевавшие за Украину в Донбассе.

Отдельно в тексте также указаны лица, в получении украинского гражданства которых заинтересован сам Киев, и иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Устроивший взрыв в православной гимназии сделал заявление

18-летний Владислав Струженков, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, признался, что совершить нападение его подтолкнуло желание убивать людей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это не было связано с ненавистью к религии, буллингом или обидой на учителей, о которой ранее сообщалось.

Как сообщает издание, молодой человек пришел в себя после операции и смог рассказать о случившемся правоохранителям. Главным мотивом он назвал массовое убийство, которое подрывник давно мечтал осуществить.

США могут запретить компаниям работать в России

Президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко считает, что США готовят против России несколько вариантов введения санкций, сообщает РИА «Новости».

Одним из наиболее вероятных сценариев Родзянко называет запрет для американских компаний на работу в России. В этом случае компаниям либо придется закрывать, либо продавать свой бизнес в России.

Родзянко считает, что несмотря на риски для американской экономики, для российской экономики это станет более мощным ударом.

Русская балерина Галина Самсова умерла в Лондоне

11 декабря в Лондоне на 85-м году жизни умерла советская, канадская и британская балерина и актриса Галина Самсова, директор Лондонского балетного фестиваля и художественный руководитель Шотландского балета. Об этом сообщает SlippeDisc со ссылкой на коллег артистки.

Галина Самсова родилась 17 марта 1937 года в Сталинграде. Училась в Киевском хореографическом училище. С 1956 года - артистка, затем - солистка Киевского театра оперы и балета. В 1961-м по личным обстоятельствам переехала в Канаду и стала солисткой Национального балета Канады, затем - Лондон.

Укравшая десятки миллионов рублей кассирша пришла в полицию

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Кассирша «Альфа-банка» Елена Григорьева, которая украла из отделения более 20 млн рублей, сама явилась в полицию. Как сообщает Baza, женщина скрывалась чуть больше недели и все же решила сдаться властям.