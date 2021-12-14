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42 минуты назад

Скворцова заявила о новых последствиях COVID

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные для старения. Об этом пишет РИА Новости.

Скворцова заявила о новых последствиях COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление она сделала на общественном собрании членов Российской академии наук.

«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», - пояснила она.

Скворцова подчеркнула, что в связи с появлением таких данных о последствиях COVID-19 «требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения» у людей, перенесших коронавирус.

По данным на 14 декабря, с начала пандемии в России было выявлено 10 074 797 заболеваний COVID-19. За весь период умерли от коронавирусной инфекции 291 749 пациентов, полностью вылечились 8 804 000 человек.

Согласно мировой статистике, Россия находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

Общество,РАН,РИА Новости,
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