Скворцова заявила о новых последствиях COVID

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные для старения. Об этом пишет РИА Новости.

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Такое заявление она сделала на общественном собрании членов Российской академии наук.

«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», - пояснила она.

Скворцова подчеркнула, что в связи с появлением таких данных о последствиях COVID-19 «требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения» у людей, перенесших коронавирус.

По данным на 14 декабря, с начала пандемии в России было выявлено 10 074 797 заболеваний COVID-19. За весь период умерли от коронавирусной инфекции 291 749 пациентов, полностью вылечились 8 804 000 человек.