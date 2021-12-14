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31 минуту назад

Умерла русская, канадская и британская актриса Галина Самсова

11 декабря в Лондоне на 85-м году жизни умерла советская, канадская и британская балерина и актриса Галина Самсова, директор Лондонского балетного фестиваля и художественный руководитель Шотландского балета. Об этом сообщает SlippeDisc со ссылкой на коллег артистки.

Русская балерина умерла в Лондоне
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Галина Самсова родилась 17 марта 1937 года в Сталинграде. Училась в Киевском хореографическом училище. С 1956 года - артистка, затем - солистка Киевского театра оперы и балета. В 1961-м по личным обстоятельствам переехала в Канаду и стала солисткой Национального балета Канады, затем - Лондон.

Как актриса появляется в многосерийной британской драме "Фестиваль", в телешоу "Торжественное представление" и The Great Picture Trail.

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