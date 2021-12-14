В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
17 минут назад

Укравшую более 20 миллионов рублей кассиршу задержали

Кассирша «Альфа-банка» Елена Григорьева, которая украла из отделения более 20 млн рублей, сама явилась в полицию. Как сообщает Baza, женщина скрывалась чуть больше недели и все же решила сдаться властям.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. евро и почти такую же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. После этого ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на женщину.

Позднее под подозрения попал 23-летний племянник кассира Никита. Причиной стала разница в показаниях. Сообщалось, что 7 декабря он заявил следователям, что последний раз видел Анну Григорьеву за два дня до ее пропажи. Однако судя по записям видеокамер, установленным возле подъезда исчезнувшей тети, он со своей женой покидал квартиру Анны в 00:40 7 декабря, а после кто-то вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей.

Происшествия,Видео,Анна Григорьева,Елена Григорьева,Альфа-банк,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители