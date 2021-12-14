Кассирша «Альфа-банка» Елена Григорьева, которая украла из отделения более 20 млн рублей, сама явилась в полицию. Как сообщает Baza, женщина скрывалась чуть больше недели и все же решила сдаться властям.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. евро и почти такую же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. После этого ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на женщину.