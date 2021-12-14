Кассирша «Альфа-банка» Елена Григорьева, которая украла из отделения более 20 млн рублей, сама явилась в полицию. Как сообщает Baza, женщина скрывалась чуть больше недели и все же решила сдаться властям.
Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. евро и почти такую же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. После этого ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на женщину.
Позднее под подозрения попал 23-летний племянник кассира Никита. Причиной стала разница в показаниях. Сообщалось, что 7 декабря он заявил следователям, что последний раз видел Анну Григорьеву за два дня до ее пропажи. Однако судя по записям видеокамер, установленным возле подъезда исчезнувшей тети, он со своей женой покидал квартиру Анны в 00:40 7 декабря, а после кто-то вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей.