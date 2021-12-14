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14 минут назад

В Кремле призвали в ситуации с «омикроном» готовиться к худшему

В случае распространения нового штамма «омикрон» Россия будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле призвали в ситуации с «омикроном» готовиться к худшему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был обнаружен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска. Омикрон-штамм уже выявили у 15 россиян, вернувшихся из ЮАР.

По словам Пескова, система здравоохранения в РФ готова к нагрузке в случае обострения ситуации с распространением нового штамма коронавируса.

«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», - пояснил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия уже прошла через несколько волн пандемии и «наработано много опыта». «В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке», - констатировал Песков.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что «омикрон» пока недостаточно изучен и только предстоит понять, насколько он опасен.

13 декабря в Британии зафиксировали первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом.

Политика,Дмитрий Песков,ВОЗ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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