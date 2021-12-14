Украина одобрила выдачу гражданства "политически преследуемым" россиянам

Верховная рада приняла законопроект, позволяющий россиянам, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, получать гражданство в упрощенном режиме. Об этом сообщает портал "Страна".

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Кроме того, теперь в упрощенном режиме украинское гражданство смогут получать иностранцы, воевавшие за Украину в Донбассе.

Отдельно в тексте также указаны лица, в получении украинского гражданства которых заинтересован сам Киев, и иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Всем перечисленным категориям для получения гражданства Украины будет необходимо при этом предоставить заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства. Отмечается, что за документ проголосовали 285 депутатов Рады.