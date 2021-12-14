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1 час назад

Муж Тихановской получил 18 лет колонии

Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, приговорили к 18 годам колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков в Белоруссии. Как сообщает ТАСС, мужчина обвинялся сразу по четырем статьям уголовного кодекса.

«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — заявила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Тихановского признали виновным по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 УК РБ (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Адвокат оппозиционера после оглашения приговора заявил, что намерен обжаловать вердикт суда.

Напомним, что на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента в шестой раз победил Лукашенко набравший 80,1% голосов. Тихановский намеревался принять участие, однако его арестовали за призывы к насилию в отношении представителей власти. В результате вместо него в президенты выдвинулась супруга Светлана.

После оглашения результатов в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Тихановская же уехала в Литву, где получила политическое убежище.

В мире,Видео,Сергей Тихановский,Светлана Тихановская,Центризбирком России,
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