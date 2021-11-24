Пока вы не уснули: сделка США и Турции против кораблей РФ и вакцина для детей

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США пошли на сделку с Турцией для блокировки кораблей России в Босфоре

США и Турция ведут переговоры по блокировке пролива Босфор для военных кораблей ВС РФ, сообщает портал avia.pro. По его информации, Вашингтон может отдать под контроль Анкаре крупные районы на севере САР в обмен на блокировку судов ВС РФ в акватории Черного моря.

На данный момент информация носит неподтверждённый характер. Однако известно, что Вашингтон и Анкара действительно ведут некие переговоры по северной части Сирии и вопросам противодействия России в рамках НАТО.

«В турецких соцсетях распространяется информация, согласно которой США предложили турецкому руководству уступить ряд районов на севере Сирии, чтобы убедить Турцию активнее сотрудничать против России в Черном море», – сообщает иранский журналист Хаял Муаззин.

В России зарегистрировали вакцину для детей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 24 ноября Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Об этом она сообщила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак М" разработана Центром Гамалеи. По словам Татьяны Голиковой, она может поступить в гражданский оборот в конце декабря. Прививка будет ставиться при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Молдавия решилась на экстренные меры для оплаты долга Газпрому

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламенту в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга в размере 74 млн долларов.

«Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября включен в повестку», – приводит сообщение пресс-службы парламента ТАСС.

В новом правительстве Германии назвали условие снятия санкций с России

Снятие санкций с России и путь к мирному урегулированию на Украине зависит от полного выполнения минских соглашений. Об этом говорится в коалиционном договоре, где перечислены основные пункты политической повестки нового правительства Германии, сообщает РИА «Новости».

Члены нового кабинета министров потребовали от России «немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма».

«Путь к мирному решению конфликта на востоке Украины и отмене соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских договоренностей. Мы выступаем за решение замороженных конфликтов в регионе», - говорится в документе.

Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы республики.

По данным ведомства, на сегодняшний день угроза перенаправления потока беженцев на Украину довольно высока, поэтому для предотвращения развития миграционного кризиса была решено усилить охрану государственной границы. Отмечается, что операция координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

Шукшина, Кинчев, Лоза: российских знаменитостей пригласили в морги

Открытое письмо известным антиваксерам написали главврачи и заведующие отделениями российских крупных госпиталей. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам"", — сказано в письме медиков.

Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Рэпер и блогер Алишер Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина о торговле наркотиками в социальных сетях.

Сообщается, что Моргенштерна видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. При этом, отмечается, что концертов в Смоленске у исполнителя не было.

В свою очередь адвокат исполнителя Сергей Жорин не смог подтвердить информацию об отъезде блогера с женой.

Евросоюз потребовал от России отменить указ о поддержке Донбасса

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявление с выражением сожаления по поводу подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке Донбасса. Кроме того, российского лидера призвали отменить это решение, как провоцирующее дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины.

Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины, — отмечается в сообщении.

Задержаны пять топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»

В Краснодарском крае задержаны пять топ-менеджеров «дочки» «Газпрома». Они подозреваются в получении 20 млн рублей подкупа за подключение объектов к газовым сетям.

Как говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, пресечь противоправную деятельность удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю. Так, задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, а также другие заместители директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

У теннисиста Медведева украли часы за 200 тысяч евро

У российского теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине пропали часы за 200 тыс. евро. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 21 октября, спортсмен вернулся в раздевалку после матча и не нашел их.

Инцидент произошел после игры в финале против представителя Германии Александра Зверева, в которой россиянин со счетом 4:6, 4:6 проиграл. После пропажи часов он подал заявление в полицию.