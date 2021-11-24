США пошли на сделку с Турцией для блокировки кораблей России в Босфоре

США и Турция ведут переговоры по блокировке пролива Босфор для военных кораблей ВС РФ, сообщает портал avia.pro. По его информации, Вашингтон может отдать под контроль Анкаре крупные районы на севере САР в обмен на блокировку судов ВС РФ в акватории Черного моря.

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На данный момент информация носит неподтверждённый характер. Однако известно, что Вашингтон и Анкара действительно ведут некие переговоры по северной части Сирии и вопросам противодействия России в рамках НАТО.

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«В турецких соцсетях распространяется информация, согласно которой США предложили турецкому руководству уступить ряд районов на севере Сирии, чтобы убедить Турцию активнее сотрудничать против России в Черном море», – сообщает иранский журналист Хаял Муаззин.

Что важно, ранее СМИ Турции выступали с заявлением: Анкара может поддержать Киев блокированием Босфорского пролива. Подобный маневр со стороны Турции может стать большой проблемой для ЧФ РФ, так как российские суда окажутся в «ловушке».

Спрашивается, разве возможно перекрыть Босфор? Ведь есть конвенция Монтре, согласно которой Турция имеет право сделать это только в случае войны. Нонсенс. Однако, далеко не все так думают.

В начале месяца, когда американские корабли трепали нервы России своими непонятными маневрами в Черном море – мы писали о призывах американских политиков усилить эту практику. В частности, конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призывали президента США развернуть военное присутствие США в Черном море с целью оказать Киеву военную поддержку, как бы игнорируя требования конвенции об ограничении тоннажа военных кораблей нечерноморских государств и срока их присутствия.

Позже офицер ВМС США Брайан Харрингтон в статье для The Hill написал, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море. По сути, он открыто призвал вытереть ноги об этот международный документ.

Получается, янки такой вариант все же рассматривают? И, возможно, посылают президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану недвусмысленные сигналы, чтобы проверить его готовность поддержать их? Готов ли Эрдоган перекрыть Босфор?

– Со стороны США могли звучать такие предложения в адрес Турции, – говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

– Цель здесь не просто испортить отношения между Россией и Турцией, но и спровоцировать военный конфликт между двумя странами. Ведь Россия вряд ли проглотит закрытие прохода для своих военных кораблей через Босфор, и пойдет на прорыв. Тем более, надо понимать, что такие действия Турции были бы нарушением конвенции Монтре.

Напомню, согласно конвенции Монтре, Турция может закрыть проход для военных кораблей, только в случае угрозы нападения на ее территорию, а такой угрозы сейчас нет. Анкаре придется взвесить, что для нее важнее: весь комплекс экономических отношений с Россией вкупе с сохранением конвенции Монтре или контролируемые США курдские районы Сирии, которые ей еще предстоит завоевать и удерживать.

Американцы контролируют большую часть курдских районов Сирии за левым берегом Евфрата. Это немаленькая территория. США вошли туда, чтобы получить опорную точку в Сирии, откуда они могли бы поддерживать ИГИЛ* в войне против Башара Асада. После ввода в Сирию российских войск и освобождения значительной части Сирии от боевиков, эта задача утратила актуальность.

Сегодня очевидно, что Асада свергнуть не удастся, что Россия плотно закрепилась в Сирии, и что американское присутствие в этом районе не приносит США какой-то существенной пользы, зато оттягивает значительные ресурсы от более важных дел. Но просто так уйти, не получив никаких выгод, американцы не хотят. Вот они и пытаются «продать» Турции эти районы в обмен на переход Анкары к резко антироссийской политике.

«СП»: – А турки готовы это «купить»?

– Турецкая дипломатия очень опытная, можно сказать, искусная. Вряд ли, турки дадут обвести себя вокруг пальца. Конвенция Монтре для Турции – один из краеугольных камней ее безопасности. Менять ее на курдские районы Сирии турки не станут. Тем более, они прекрасно понимают, что США все равно будут вынуждены рано или поздно уйти из Сирии, и в момент их ухода у Турции откроется окно возможностей для оккупации части курдских регионов.

В Анкаре понимают, что США ни при каких условиях не будут передавать курдские районы войскам Асада или России. Так что эти районы упадут к ногам Турции как созревший плод – без того, чтобы платить какую-то цену, тем более такую большую как Конвенция Монтре.

Тем не менее, турецкая дипломатия вполне может участвовать в таких переговорах для демонстрации дружественных отношений с США. Но это не более чем имитация переговорного процесса.

«СП»: – Ранее офицер ВМС США Харрингтон заявил, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Не является ли это прощупыванием почвы на предмет возможности пересмотра конвенции?

– Заявление Брайана Харрингтона не направлено на нарушение конвенции Монтре. Он просто призывает использовать военные корабли разных государств НАТО для создания группировки в Черном море. Конвенция Монтре не накладывает ограничения на военные блоки, а только на национальные государства. Так что НАТО может теоретически создать мощную группировку в Черном море из кораблей разных стран.

Но как бы они не пыжились, у России хватит сил и средств, чтобы эту группировку потопить.

«СП»: – Ранее в турецкой прессе звучали заявления, что Турция может поддержать Украину путём блокирования Босфора. Готов ли Эрдоган так провоцировать Россию?

– Мне не известно о сообщениях турецких СМИ о возможности закрытия Черноморских проливов для российских военных кораблей. Не могу судить, насколько они авторитетны. Что касается Эрдогана, он искусно маневрирует между Западом и Россией. А вот ввязываться в военный конфликт с Россией ради интересов Запада и, тем более, Украины он не станет.

«СП»: – Кстати, так ли нам критично, если Турция проливы закроет? Еще Громыко, помнится, обещал в этом случае проделать два новых пролива… Да и современными ракетами можно доставать натовские корабли за пределами Черного моря…

– Закрытие проливов критично для России, и это «казус белли», который привел бы к войне с Турцией. Мне трудно представить, ради чего Турция могла бы пойти на такой шаг…

– На переговорах между представителями Вашингтона и Анкары по сирийскому вопросу речь может идти, прежде всего, о масштабах поддержки сирийских курдов со стороны США и готовности американцев закрыть глаза на жесткие действия Турции на севере Сирии в будущем, – считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

– Вероятно, предположения журналистов и экспертов о возможном новом появлении закрытых договоренностей между Анкарой и Вашингтоном в этой сфере подпитываются активными турецко-американскими контактами в последнее время. Можно отметить, например, недавнюю встречу Оборонной группы высокого уровня Турция-США в Вашингтоне, или визит в Анкару помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«СП»: – Американское присутствие в Сирии и сотрудничество с курдами – это рычаг давления на Эрдогана?

– Работа с курдами важна для США в рамках выстраивания системы сдержек и противовесов в регионе в собственных интересах. Кроме того, слишком явные уступки Турции в курдском вопросе могут стать новым поводом для критики в адрес администрации Байдена со стороны части его внутриполитических оппонентов, особенно после ухода американского контингента из Афганистана. Такие оппоненты будут снова обвинять действующую американскую администрацию в готовности постоянно отступать.

«СП»: – Сдать туркам Сирию в обмен на блокирование Черного моря – это равнозначный обмен, по-вашему?

– Если у этих слухов и предположений есть реальная основа, речь на таких переговорах может идти о каких-то соглашениях США и Турции по взаимодействию в Черноморском регионе в принципе. Анкара в таком случае наверняка упоминает и о собственных интересах в Сирии – это общее место заявлений турецких официальных лиц, в том числе, в рамках диалога с США. Можно вспомнить, как Реджеп Эрдоган по итогам саммита G20 в Риме высказывал надежду, что сирийские курды в дальнейшем не будут получать поддержку американской стороны.

«СП»: – Турки могут закрыть проливы?

– Турция может временно закрывать проливы для прохода судов, ссылаясь, например, на погодные условия, аварии, иные технические моменты. Или если прохождение военных судов через проливы будет происходить в ожидании или в период каких-либо международных кризисов. Другое дело, готовность Турции применить такие рычаги в отношении России будет зависеть от конкретной международно-политической ситуации, которая сложится на тот момент.

«СП»: – Ранее американские венные призывали нарушить конвенцию Монтре. Это был мессидж Эрдогану?

– США и НАТО действительно проявляют заметный интерес к Черноморскому региону. Можно вспомнить посещение главой Пентагона Ллойдом Остином трех стран Черноморского региона, в том числе Украины и Грузии. Чтобы добиться своих целей, Вашингтон будет использовать как давление, так о обещания бонусов для Анкары. Но отношения между США и Турцией в ближайшей перспективе, скорее всего, по-прежнему будут оставаться сложными.