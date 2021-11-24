Они подозреваются в получении подкупа за подключение объектов к газовым сетям

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В Краснодарском крае задержаны пять топ-менеджеров «дочки» «Газпрома». Они подозреваются в получении 20 млн рублей подкупа за подключение объектов к газовым сетям.

Как говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, пресечь противоправную деятельность удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю. Так, задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, а также другие заместители директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.