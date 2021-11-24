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Задержаны пять топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» на Кубани

BFM.RUиещё 1
27 минут назад

Они подозреваются в получении подкупа за подключение объектов к газовым сетям

Задержаны пять топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Краснодарском крае задержаны пять топ-менеджеров «дочки» «Газпрома». Они подозреваются в получении 20 млн рублей подкупа за подключение объектов к газовым сетям.

Как говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, пресечь противоправную деятельность удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю. Так, задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, а также другие заместители директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне «Интерфакс» сообщал об обысках в офисах в АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар», а также о задержании Руднева, который также является депутатом Законодательного собрания Краснодара. Он подозревается в незаконном получении многомиллионной суммы денег. Его планируется доставить в Москву для допроса и предъявления обвинения.

Происшествия,Александр Савостьянов,Алексей Руднев,Светлана Петренко,Алексей Петров,Газпром,ФСБ,СКР,МВД,Интерфакс,
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