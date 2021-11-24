Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы республики.

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По данным ведомства, на сегодняшний день угроза перенаправления потока беженцев на Украину довольно высока, поэтому для предотвращения развития миграционного кризиса была решено усилить охрану государственной границы. Отмечается, что операция координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.