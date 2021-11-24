Шукшина, Кинчев, Лоза: российских знаменитостей пригласили в морги

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам"", — сказано в письме медиков.

Медики полагают, что так могут изменить позицию антипрививочников для того, чтобы стало меньше жертв среди населения от коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что с 1 ноября Росздравнадзор собирает сведения о гражданах и организациях, которые агитируют против вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация передается в Следственный комитет. Аппарат ведомства поручил представительствам в регионах искать данные о противниках вакцинации в соцсетях и СМИ. Особое внимание уделяется сообщениям от медицинских работников. За агитацию против вакцинации от коронавируса могут наказать по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан.