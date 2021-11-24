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Шукшина, Кинчев, Миронов: знаменитых антипрививочников пригласили в "красные зоны" и морги

Газета.Ru
1 час назад

Открытое письмо известным антиваксерам написали главврачи и заведующие отделениями российских крупных госпиталей. Об этом сообщает ТАСС.

Шукшина, Кинчев, Лоза: российских знаменитостей пригласили в морги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме сказано, что антипрививочников-знаменитостей приглашают на экскурсию по "красным зонам" ковидных госпиталей. Письмо в частности адресовано актрисе Марии Шукшиной, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, заместителю председателя Госдумы Петру Толстому, депутату Вячеславу Лысакову, лидеру движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актерам Оскаре Кучере и Егору Бероеву, а также музыкантам Константину Кинчеву, Кате Лель, Наталье Ветлицкой и Юрию Лозе.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам"", — сказано в письме медиков.

Они также пообещали для знаменитостей и политиков сделать "экскурсии" по реанимациям и патолого-анатомическим отделениям.

Медики полагают, что так могут изменить позицию антипрививочников для того, чтобы стало меньше жертв среди населения от коронавирусной инфекции.

Антиваксеров задумали отправить за решетку

Также сообщалось, что с 1 ноября Росздравнадзор собирает сведения о гражданах и организациях, которые агитируют против вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация передается в Следственный комитет. Аппарат ведомства поручил представительствам в регионах искать данные о противниках вакцинации в соцсетях и СМИ. Особое внимание уделяется сообщениям от медицинских работников. За агитацию против вакцинации от коронавируса могут наказать по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

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