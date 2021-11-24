В новом правительстве Германии назвали условие снятия санкций с России

Снятие санкций с России и путь к мирному урегулированию на Украине зависит от полного выполнения минских соглашений. Об этом говорится в коалиционном договоре, где перечислены основные пункты политической повестки нового правительства Германии, сообщает РИА «Новости».

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Члены нового кабинета министров потребовали от России «немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма».

«Путь к мирному решению конфликта на востоке Украины и отмене соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских договоренностей. Мы выступаем за решение замороженных конфликтов в регионе», - говорится в документе.

На прошлой неделе генсек социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что в коалиции планируют назначить нового канцлера с 6 по 12 декабря.