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В новом правительстве Германии назвали условие снятия санкций с России

Вероника Полынина
36 минут назад

Снятие санкций с России и путь к мирному урегулированию на Украине зависит от полного выполнения минских соглашений. Об этом говорится в коалиционном договоре, где перечислены основные пункты политической повестки нового правительства Германии, сообщает РИА «Новости».

В новом правительстве Германии назвали условие снятия санкций с России
Фото: ТАССТАСС

Члены нового кабинета министров потребовали от России «немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма».

«Путь к мирному решению конфликта на востоке Украины и отмене соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских договоренностей. Мы выступаем за решение замороженных конфликтов в регионе», - говорится в документе.

На прошлой неделе генсек социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что в коалиции планируют назначить нового канцлера с 6 по 12 декабря.

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СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового кабинета министров. Наиболее вероятным кандидатом на смену Ангеле Меркель считается лидер социал-демократов Олаф Шольц.

В мире,Олаф Шольц,РИА Новости,
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