Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Рэпер и блогер Алишер Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина о торговле наркотиками в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал «360».
Сообщается, что Моргенштерна видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. При этом, отмечается, что концертов в Смоленске у исполнителя не было.
В свою очередь адвокат исполнителя Сергей Жорин не смог подтвердить информацию об отъезде блогера с женой.
«Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет», — сказал Жорин.
Напомним, 23 ноября председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее был составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через социальные сети.
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», — подчеркнул он, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».
По словам адвоката Жорина, данное выражение Бастрыкина вызвало недоумение.
«Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича. Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант», - сказал представитель Моргенштерна.