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Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Елена Прошина
1 час назад

Рэпер и блогер Алишер Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина о торговле наркотиками в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал «360».

Сообщается, что Моргенштерна видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. При этом, отмечается, что концертов в Смоленске у исполнителя не было.

В свою очередь адвокат исполнителя Сергей Жорин не смог подтвердить информацию об отъезде блогера с женой.

«Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет», — сказал Жорин.

Напомним, 23 ноября председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее был составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через социальные сети.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», — подчеркнул он, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

По словам адвоката Жорина, данное выражение Бастрыкина вызвало недоумение.

«Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича. Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант», - сказал представитель Моргенштерна.

Шоу-бизнес,Видео,Сергей Жорин,Александр Бастрыкин,СКР,
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