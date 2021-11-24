Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

«Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича. Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант», - сказал представитель Моргенштерна.