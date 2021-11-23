Пока вы не уснули: просьба Молдавии к "Газпрому" и новые проверки для водителей

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В Молдавии рассказали о просьбе к "Газпрому" после ультиматума

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что направит письмо «Газпрому». В нем политик намерен просить об отсрочке отключения поставок газа, чтобы перевести деньги законным путем, сообщает РИА Новости.

Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим чрезвычайного происшествия в области энергетики. 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% уже полученного газа.

Однако накануне представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания через двое суток прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит платеж, который должен был прийти 22 ноября.

Водителей предупредили о сюрпризах

Министерство здравоохранения России собирается изменить процедуру получения водительских медсправок. В соответствующем законопроекте, подготовленном ведомством, говорится об обязательных лабораторных исследованиях для определенных «групп риска».

«В эти группы входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании», — передает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав.

Шойгу: бомбардировщики США отработали ядерный удар по РФ

Американские бомбардировщики отработали вариант применения ядерного оружия против России в ходе учений, которые проводились в 20 километрах от российской границы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», - сообщил Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

США отправят Украине минометы и российские вертолеты

США планируют отправить дополнительное вооружение и военных советников на территорию Украины. Причиной является якобы скопление вооруженных сил РФ близ украинской границы.

По данным источников телекомпании CNN, Вашингтон хочет направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы.

«Украинские военные также могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов „Стингер“, закупленные американцами российские вертолеты Ми-17», — сказал источник.

Россиянин покончил с собой в самолете после отдыха в Египте

48-летний житель Самары покончил с собой на борту самолета, который вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина заперся в туалете в тот момент, когда борт авиакомпании «Сибирь» начал набирать высоту.

Стюардессы заметили пропажу пассажира примерно через 15 минут. Бортпроводницы попытались открыть дверь, однако мужчина чем-то заблокировал щеколду. В результате другие пассажиры помогли снять ее с петель и внутри обнаружили тело.

В самолете оказались медики, которые пытались его «откачать», но не смогли. Самолет сел в Каире, куда вызвали скорую — врачи констатировали смерть.

Ереван попросил Москву о помощи

Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, заявил официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян в эфире армянской службы Радио Свобода. По его словам, со стороны ряда партнёров уже звучат положительные сигналы.

Мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнётся, естественно, мы предоставим информацию об этом, — сказал Унанян.

В предотвращенном массовом убийстве в Казани нашли украинский след

В Казани сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — указано в сообщении.

У Гаркалина выявили редкий случай для привитых от COVID

После прививки «Спутником V» у актера Валерия Гаркалина не выработались антитела. По словам пульмонолога Сергея Пурясева, это очень редкий случай — один на 10 тысяч привитых, сообщает «КП».

Эксперт объяснил, что у людей с сердечными заболеваниями, которые употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия: организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку.

Смертельная драка мигрантов произошла в Москве

Один человек погиб и еще один был ранен в драке на юго-востоке Москвы, которая произошла в 3:30 мск возле дома на улице Люблинская, 92к2. Как сообщает «МК», по предварительной информации, жертвой разборок стали мигранты.

Конфликт произошел возле ресторана быстрого питания. Один из пострадавших, 35-летний гражданин Таджикистана Иномжон Куганов был госпитализирован с ранениями плеча и спины. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего мужчины пока не установлена.

Байден решил обрушить цены на нефть

Президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.