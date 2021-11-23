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Россиянин покончил с собой в самолете после отдыха в Египте

Елена Прошина
11 минут назад

48-летний житель Самары покончил с собой на борту самолета, который вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина заперся в туалете в тот момент, когда борт авиакомпании «Сибирь» начал набирать высоту.

Россиянин покончил с собой в самолете после отдыха в Египте
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Стюардессы заметили пропажу пассажира примерно через 15 минут. Бортпроводницы попытались открыть дверь, однако мужчина чем-то заблокировал щеколду. В результате другие пассажиры помогли снять ее с петель и внутри обнаружили тело.

В самолете оказались медики, которые пытались его «откачать», но не смогли. Самолет сел в Каире, куда вызвали скорую — врачи констатировали смерть.

Местные полицейские отказались оставить тело в Каире и его погрузили в багажное отделение и доставили в Самару. В результате самолет прилетел в пункт назначения с задержкой в 5 часов.

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По словам очевидцев, еще во время посадки погибший вел себя странно — сам с собой разговаривал, однако после якобы выпил воды и успокоился. Родственники подтвердили, что у пассажира действительно были проблемы с психикой после того, как он попал в аварию в Таиланде.

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