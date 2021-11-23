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Смертельная драка мигрантов произошла в Москве

Елена Прошина
27 минут назад

Один человек погиб и еще один был ранен в драке на юго-востоке Москвы, которая произошла в 3:30 мск возле дома на улице Люблинская, 92к2. Как сообщает «МК», по предварительной информации, жертвой разборок стали мигранты.

Смертельная драка мигрантов произошла в Москве
Фото: ТАССТАСС

Конфликт произошел возле ресторана быстрого питания. Один из пострадавших, 35-летний гражданин Таджикистана Иномжон Куганов был госпитализирован с ранениями плеча и спины. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего мужчины пока не установлена.

Причины конфликта и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что 15 ноября в московском метро произошла драка между жителями Москвы и приезжими. Конфликт начался после того, как шумной компании гостей столицы сделала замечание женщина.

В ответ на критику мужчины начали оскорблять ее, однако на защиту вступились другие пассажиры, которые вышвырнули обидчиков из вагона на одной из станций.

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