Смертельная драка мигрантов произошла в Москве

Один человек погиб и еще один был ранен в драке на юго-востоке Москвы, которая произошла в 3:30 мск возле дома на улице Люблинская, 92к2. Как сообщает «МК», по предварительной информации, жертвой разборок стали мигранты.

Фото: ТАСС ТАСС

Конфликт произошел возле ресторана быстрого питания. Один из пострадавших, 35-летний гражданин Таджикистана Иномжон Куганов был госпитализирован с ранениями плеча и спины. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего мужчины пока не установлена.

Причины конфликта и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что 15 ноября в московском метро произошла драка между жителями Москвы и приезжими. Конфликт начался после того, как шумной компании гостей столицы сделала замечание женщина.