Шойгу: бомбардировщики США отработали ядерный удар по России

Американские бомбардировщики отработали вариант применения ядерного оружия против России в ходе учений, которые проводились в 20 километрах от российской границы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

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«В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», - сообщил Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

По словам Шойгу, российские средства противовоздушной обороны фиксируют существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к границам РФ, что в 2,5 раза превышает число вылетов за тот же период прошлого года.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», - сказал министр.